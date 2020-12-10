



Узбекистан и Великобритания провели консультации по линии МИД



ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня завершились двухдневные политические онлайн-консультации между ведомствами внешней политики Узбекистана и Великобритании на уровне заместителей глав МИД. В ходе переговоров стороны рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, бизнеса, помышленности, туризма, экологии и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи