Узбекистану одобрен статус наблюдателя при ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в режиме видеоконференции заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), в котором в текущем году председательствует Беларусь.

В ходе заседания была озвучена информация о том, что ЕАЭС одобрил заявку Узбекистана на предоставление стране статуса наблюдателя при организации, а также обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках этого объединения в сферах экономики, транспорта и связи, промышленности, инноваций, трудовой миграции и других.

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