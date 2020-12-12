Президент Узбекистана провел онлайн-встречу с главой правительства Индии

ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 11 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу в формате видеоконференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Переговоры были организованы с целью обмена мнениями по актуальным проблемам международной политики, представляющим взаимный интерес, и вопросам дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Индии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, борьбы с коронавирусом, инноваций, здравоохранения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, альтернативной энергетики, информационно-коммуникационных технологий, космических исследований, кинематографии и других.

По итогам саммита стороны приняли Совместное заявление о близкой дружбе и крепком партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Индия, а также подписали ряд двусторонних документов в области экономики, инноваций, финансово-технического содействия, таможенного дела и технического регулирования торговли, подготовки кадров и проведения совместных научных исследований.

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