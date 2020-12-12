



Главы Узбекистана и Туркменистана провели разговор по телефону



ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 11 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Разговор был организован по случаю отмечаемого в этот день в Туркменистане 25-летия принятия страной статуса постоянного нейтралитета, а также для обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи