Глава государства поздравил земледельцев

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы сельского хозяйства и АПК страны по случаю отмечаемого во второе воскресенье декабря Дня работников сельского хозяйства Узбекистана.

Праздник был учрежден в 2017 году.

В поздравлении Президента говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые дехкане и фермеры, специалисты агрокластеров!

От всей души поздравляю вас и в вашем лице весь народ Узбекистана с Днем работников сельского хозяйства, примите мои самые добрые и искренние пожелания.

В этот замечательный праздник мы выражаем глубокое уважение и низко кланяемся созидателям нашего благополучия – умелым дехканам и фермерам, трудолюбивым животноводам и шелководам, искусным водникам и ирригаторам, опытным механизаторам и агрономам, преданным своему делу ученым и специалистам.

Ваш самоотверженный, мужественный труд – тысяч наших соотечественников, представителей наиболее древней отрасли и самой благородной в мире профессии, выполняющих такую жизненно важную задачу, как обеспечение достатка и благополучия нашего народа, – заслуживает высочайшего признания.

Поистине глубоким смыслом наполнены слова великого поэта и мыслителя Алишера Навои, который, воспевая ваш труд, писал о том, что благодаря дехканам мир процветает, их ежедневные упорные усилия – основа изобилия и благоденствия для всех людей.

В эти радостные дни, поздравляя вас с праздником, мы, конечно, отметим ваш нелегкий труд в нынешнем году, достигнутые результаты и определим планы на перспективу.

Как известно, этот год стал периодом серьезных испытаний для всего человечества. Мы с благодарностью отмечаем, что в столь сложных условиях наш народ, в том числе трудолюбивые дехкане и фермеры, достиг высоких рубежей, стойко преодолевая наряду с пандемией коронавируса последствия природных и техногенных бедствий в отдельных регионах. В частности, в Сардобинском, Акалтынском, Мирзаабадском районах Сырдарьинской области пришлось заново засеять хлопчатником, пшеницей и другими сельскохозяйственными культурами 19 тысяч гектаров. После мощного урагана в Бухарской области повреждены всходы хлопчатника и пшеницы на 26 тысячах гектаров.

Безусловно, в сельском хозяйстве ни один год не бывает простым и легким. Капризы природы, ограниченность водных ресурсов, борьба с вредителями растений требуют от каждого дехканина сил и энергии, умения и опыта. Наш народ хорошо знает и высоко ценит эти присущие вам достойные качества.

Выращенные в нынешнем году в стране около 6,5 миллиона тонн зерна, более 3 миллионов тонн хлопка-сырца, 21 тысяча тонн коконов, 22 миллиона тонн фруктов и овощей, произведенные 2,5 миллиона тонн мяса и свыше 11 миллионов тонн молочной продукции – это прежде всего результат вашего кропотливого добросовестного труда.

Говоря об этом, с удовольствием хочу отметить такие фермерские хозяйства, добившиеся высоких урожаев зерна, как "Бахромбек" Язъяванского района, "Даврон Намуна" Термезского района, "Содик Зафар саховати" Гиждуванского района, "Журабек Кумобод" Янгибазарского района, "Холмирза Болтабоев" Балыкчинского района, "Курама" Сайхунабадского района, "Азамат Сирож" Нарпайского района, "Шуртанбай-бахтли-эл" Нукусского района, "Улугдиёр келажаги" Кызылтепинского района, "Замин" Уйчинского района, "Сафаров Бахром" Пахтакорского района, а также зерноводческие кластеры "Арт софт текс" Папского и Мингбулакского районов, "Кахрамон" Риштанского района, "Сангзор бизнес парранда" Дустликского района, "Навоий асл чорваси" Навбахорского района и "Очил файз бизнес" Караулбазарского района.

В выращивании богатых урожаев хлопка примером для всех служат фермерские хозяйства "Миржалол Гулистон дурдонаси" Учкуприкского района, "Сафар обод боги" Кызылтепинского района, "Жахонгир Норбой угли" Гузарского района, "Холмурод угли Мансур" Багатского района, "Гофуржон ота" Наманганского района, "Абдусалом Хушматов" Нарпайского района, "Зоиржон Низомов" Булакбашинского района, "Навобод" Ромитанского района, "Худойкул угли Сулаймон" Сырдарьинского района, "Оллоберди Мурод" Аккурганского района, а также хлопково-текстильные кластеры "ТСТ кластер" Куйичирчикского района, "Тошбулок текс" Наманганского района, "Термез Жайхун кластер" Жаркурганского района, "Хантекс групп" Кургантепинского района и "Хазорасп текс" Хазараспского района.

Пользуясь случаем, от имени нашего народа и от себя лично выражаю глубокую благодарность всем дехканам и фермерам, которые, применив свои богатые знания, опыт и мастерство и эффективно использовав достижения науки, возвели высокий хирман.

Дорогие друзья!

Нынешнее сложное и тревожное время еще раз наглядно показало решающую роль и значение аграрной сферы во всем мире. Важнейшими задачами сегодня становятся гарантированное обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией при рациональном использовании ресурсов и возможностей, создание в сфере новых рабочих мест, дальнейшее повышение заинтересованности сельчан в результатах своего труда, внедрение передовых подходов.

В связи с этим мы как никогда большое внимание уделяем модернизации и диверсификации экономики, в том числе сельского хозяйства, производству продовольственной продукции, финансовой поддержке фермерских хозяйств, кластеров и коопераций. Именно на это направлены принятые в нынешнем году 5 законов Республики Узбекистан и 12 указов, более 30 постановлений Президента и правительства.

Все вы хорошо знаете, что внедрение в сельскохозяйственную сферу рыночных механизмов, в частности, системы агрокластеров, в короткие сроки дает положительные результаты.

В настоящее время в стране действуют сотни кластеров: 97 специализированных хлопково-текстильных, 149 плодоовощных, 65 зерноводческих, 35 рисоводческих и 7 – по выращиванию лекарственных растений, а также 11 хлопково-текстильных коопераций. На основе кластерного метода организована заготовка продукции в 34 животноводческих, 10 птицеводческих, 36 рыбоводческих, 15 пчеловодческих фермерских хозяйствах. Наряду с этим созданные за последние два года 62 кластера в сфере шелководства произвели продукции почти на 600 миллиардов сумов.

За прошедший период этого года почти 11 тысяч, или 90 процентов, фермерских хозяйств страны преобразованы в многопрофильные хозяйства, тем самым обеспечена занятость около 37 тысяч человек.

Как известно, в последние годы мы приняли ряд постановлений по эффективному использованию населением приусадебных участков. В Министерстве по поддержке махалли и семьи, его территориальных подразделениях и сходах граждан махаллей была введена отдельная должность заместителя, ведающего вопросами приусадебных участков. В результате соответствующих мер в нынешнем году по республике обеспечен полный засев 432 тысяч гектаров участков, принадлежащих 4,5 миллиона гражданам. По предварительным подсчетам, на этих площадях выращено более 10 миллионов тонн продукции.

Государство предоставляет владельцам приусадебных участков субсидии и льготные кредиты для бурения артезианских скважин и строительства мини-теплиц, что стало еще одним направлением социальной поддержки населения. На эти цели из фонда при Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель выделено 65,5 миллиарда сумов, на поддержку предприятий по оказанию услуг приусадебным хозяйствам, сельскохозяйственных кооперативов и фермеров направлено около 110 миллиардов сумов.

Кроме того, в рамках программы "Каждому молодому дехканину – надел земли" 266 тысячам малообеспеченных семей и не занятой молодежи выделены 84 тысячи гектаров площадей, высвобожденных от колосовых культур, за ними закреплены фермерские хозяйства и предприятия по оказанию услуг приусадебным хозяйствам. Благодаря реализации этой программы выращено более 1 миллиона тонн продукции.

В результате проведенных реформ и структурных преобразований в этом году, несмотря на негативное воздействие пандемии, было экспортировано около 1,5 миллиона тонн плодовоощной продукции более чем в 70 стран на сумму свыше 822 миллиона долларов.

Безусловно, сегодня без внедрения в практику научных достижений и инновационных технологий невозможно развитие ни одной сферы. Это ставит перед нами такие актуальные задачи, как подготовка кадров, обладающих всесторонними современными знаниями, повышение их квалификации, освоение зарубежного опыта.

С этой целью проводится значительная работа по кардинальному повышению качества образования в специализирующихся на аграрной сфере высших учебных заведениях, налаживанию сотрудничества с ведущими вузами развитых стран, совершенствованию деятельности научных учреждений семеноводства, племеноводства и ветеринарии.

Начиная с 2020–2021 учебного года наряду с имеющимися сельскохозяйственными вузами квоты приема в бакалавриат по аграрным направлениям ввели Гулистанский, Бухарский, Каршинский, Наманганский, Самаркандский, Ферганский, Ургенчский государственные университеты.

На основе передового опыта на местах образованы мобильные лаборатории "Клиника почвы", предоставляющие фермерским хозяйствам и кластерам необходимые услуги по предотвращению засоления, водной и ветряной эррозии почвы, снижения содержания в ней питательных элементов, а также повышению плодородия и продуктивности земель.

Следует отметить, что государство покрывает часть затрат на внедрение водосберегающих технологий на хлопковых полях, а также в садах, на виноградных плантациях и в тепличных хозяйствах.

В целях переработки сельскохозяйственной продукции в текущем году на основе около 80 проектов стоимостью 677 миллиардов сумов и инвестиций в размере 1 триллиона 240 миллиардов сумов введены в строй 12 агрологистических центров и создано почти 3 500 новых рабочих мест. Наряду с этим в хлопководческих кластерах и таких отраслях, как животноводство, птицеводство, рыбоводство, кролиководство, а также за счет создания современных теплиц обеспечена занятость около 14 тысяч человек.

Большая работа проводится в животноводческой отрасли по улучшению племеноводства, роста поголовья породистого скота, развитию специализированных фермерских хозяйств, выделению для этой сферы государственных субсидий. Так, за прошедший период на эти цели животноводческим хозяйствам было выделено около 20 миллиардов сумов субсидий.

Дорогие друзья!

Хочу подчеркнуть, что сегодня, когда на глобальном уровне возрастает угроза дефицита продовольствия, в нашей стране мы имеем возможность не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и вдвое увеличить объем выращиваемой сельскохозяйственной продукции, а также повысить ее экспорт.

Нашими приортетными задачами на перспективу будут реализация комплексных программ устойчивого развития сельского хозяйства, дальнейшее увеличение ассортимента продукции и объема ее экспорта за счет применения современных технологий.

Мы усилим внимание к сохранению плодородия почв, обеспечению сферы необходимой техникой и улучшению качества агросервиса, совершенствованию подготовки специалистов, обладающих передовыми знаниями и навыками, и их переподготовки.

Одной из важнейших задач останется внедрение в сферу достижений науки и современных технологий.

Убежден, что самоотверженные труженики сельского хозяйства и впредь будут направлять все свои знания и опыт, силы и возможности на обеспечение продовольственной безопасности страны, благополучия нашего народа.

Уважаемые дехкане и фермеры, ирригаторы и работники хлопково-текстильных кластеров!

Еще раз искренне поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства – праздником труда и урожая.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, больших успехов в вашем ответственном и благородном труде, мира и благополучия вашим семьям".

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