Статистика заболеваемости COVID-19 в Узбекистане: 75094 инфицированных

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 75 тысяч 94 человека. Число умерших от COVID-19 составило 612 человек. Выздоровели 72 тысячи 368 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 83-е место в мире, по смертности - 88-е.

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