В Термезе прошли узбекско-российские военные учения

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря на полигоне Термез завершились трехдневные тактико-специальные военные учения спецназа Вооруженных сил Узбекистана и военнослужащих подразделений специального назначения Центрального военного округа России. Целью проведения учений является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении специальных операции по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с использованием технических средств разведки.

Подразделения спецназа РФ из Самарской и Новосибирской областей были доставлены из Екатеринбурга самолетом военно-транспортной авиации 9 декабря. По прибытии в их честь была устроена торжественная встреча с местными угощениями: лепешками с медом и орехами.

В рамках учений военнослужащие двух стран провели совместную операцию в тылу условного противника по захвату в плен главаря условного незаконного вооруженного формирования, в ходе которой совершались десантирование из вертолетов, разведывательно-поисковые действия, эвакуация групп после выполнения задания, а также были отработаны вопросы охраны и обороны критически важных объектов и противодействие диверсионным группам.

Всего было задействовано около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан и около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе 4 транспортно-боевые вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.

По завершении учений для российских военнослужащих была организована культурная программа с посещением Термезского музея археологии и Музея культуры и истории Сурхандарьинской области.

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