В Ташкент прибыл новый посол Чехии

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. 14 декабря вновь назначенный Чрезвычайный Полномочный Посол Чешской Республики Вацлав Йилек, прибывший в страну для вступления в должность, посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, чтобы вручить копии своих верительных грамот министру иностранных дел Абдулазизу Камилову.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, технологий и других.

С сентября 2016 года чешскую дипмиссию в Ташкенте возглавлял Ярослав Сиро.

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