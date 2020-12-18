



Погода в Узбекистане на 19 декабря



ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, днем осадки (дождь, возможен переход в снег). Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла , днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла , днем 3-8° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла , днем 3-8° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, местами сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

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