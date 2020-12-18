Погода в Узбекистане на 19 декабря

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Россией?
Голосование проводилось 16.06.2020 - 16.07.2020
Архив голосований
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|22.3% (17)
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|Положительно
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|22.4% (17)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|15.8% (12)
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|Нейтрально
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|13.2% (10)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|14.5% (11)
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|Отрицательно
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|11.8% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 76
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 19 декабря18.12.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, днем осадки (дождь, возможен переход в снег). Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла , днем 0-5° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла , днем 3-8° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла , днем 3-8° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, снег, местами сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
УЗИНФОРМ