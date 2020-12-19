Главы государств СНГ рассмотрели приоритетные вопросы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 18 декабря в формате онлайн под председательством Узбекистана был проведен саммит глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, в котором приняли участие Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Республики Беларусь Александр Лукашенко, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Республики Молдова Игорь Додон, Российской Федерации Владимир Путин, Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и председатель Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Валентина Матвиенко.

В ходе совещания обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, борьбы с коронавирусом, инноваций, промышленной кооперации, машиностроения, электротехники, легкой и пищевой промышленности, здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства и АПК, транспорта и связи, бизнеса, туризма и других.

Глава Узбекистана выдвинул инициативы создания единого механизма взаимного признания документов трудовых мигрантов и принятия отдельной программы в этой сфере, формирования эффективной системы мониторинга и раннего реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, а также предложил провести в Узбекистане конференцию "Культурное наследие стран Содружества".

По итогам заседания были приняты Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации, совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, подписан ряд документов о сотрудничестве в различных областях.

Кроме того, председательство в СНГ на 2021 год было передано Беларуси.

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