В МИД Узбекистана подвели итоги уходящего года

В МИД Узбекистана подвели итоги уходящего года20.12.2020 11:14
ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря в ведомстве внешней политики Узбекистана в онлайн-формате было проведено совещание с руководителями дипломатических представительств страны за рубежом.
В ходе мероприятия министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заслушал отчеты послов о проделанной работе по реализации внешнеполитического курса страны в уходящем году, углублению взаимодействия с зарубежными государствами по приоритетным направлениям сотрудничества, обеспечению защиты законных прав и интересов граждан Республики Узбекистан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, укреплению и расширению связей с соотечественниками.
Кроме того, были озвучены задачи на предстоящий год.
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