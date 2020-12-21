



Верхняя палата национального парламента Узбекистана утвердила нового посла в Пакистане



ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря Сенат Олий Мажлиса Узбекистана провел 10-е пленарное заседание, на котором были рассмотрены актуальные вопросы жизни страны. В частности, было принято постановление о назначении нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Исламской Республике Пакистан. На эту должность был утвержден Усманов Ойбек Арифбекович, который ранее уже работал руководителем узбекской дипмиссии в Исламабаде (с 2006 по 2011 год). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи