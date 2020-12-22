Главы Узбекистана и Туркменистана провели разговор по телефону

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В ходе беседы было проведено обсуждение итогов председательства в текущем году Узбекистана в СНГ и актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества, как в двустороннем формате, так и взаимодействия в рамках Содружества.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес.

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