Глава МИД Узбекистана посетил Москву

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился во главе представительной делегации с визитом в Российскую Федерацию.

В рамках пребывания в Москве глава МИД провел церемонию принятия верительных грамот Чрезвычайных и Полномочных Послов зарубежных государств в Узбекистане, резиденция которых находится в российской столице. Так, были приняты грамоты глав дипломатических миссий Республики Бенин Нукпо Клеман Кики, Австралии Грейма Михана, Республики Кипр Андреаса Зиноноса, Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань, Республики Ирландия Брайана МакЭлдаффа, Республики Намибия Клеменса Кашуупулва, Греческой Республики Екатерины Нассика, Новой Зеландии Си'алеи Аллегра ван Тур, Республики Болгария Атанаса Крыстина, Литовской Республики Эйтвидаса Баярунаса, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Мигахаланде Дураге Ламаванса и Королевства Бельгия Марка Михильсена.

Кроме того, министр посетил МИД России, где провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым обсудил ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках СНГ, Евразийского экономического союза и других международных организаций.

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