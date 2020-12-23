Узбекистан присоединился к Киотской конвенции

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон Республики Узбекистан "О присоединении Республики Узбекистан к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 нюня 1999 года)", который был принят нижней палатой национального праламента 4 декабря текущего года.

Документ гласит:

"Присоединиться к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999 года) со следующей оговоркой: "Республика Узбекистан принимает все приложения и главы Конвенции, за исключением Главы 3 (Каботажная транспортировка товаров) Специального приложения "Е"".

21 декабря закон был утвержден Президетом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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