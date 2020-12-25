В Ташкент прибыла новый посол Египта

В Ташкент прибыла новый посол Египта25.12.2020 10:37
ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет Амирой Фахми, прибывшей в Ташкент для вступления в должность.
В ходе встречи министр и его гостья обсудили приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран по актуальным направлениям и провел обмен мнениями по актуальным аспектам региональной и международной политики.
УЗИНФОРМ