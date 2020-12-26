Ведомство внешней торговли Узбекистана посетил посол Италии

ТАШКЕНТ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии Агостино Пинна. Его принял глава ведомства Сардор Умурзаков.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, сельском хозяйстве, электротехнике и машиностроении, культурной и гуманитарной областях.

Агостино Пинна приступил к работе в Ташкенте в августе минувшего года.

УЗИНФОРМ