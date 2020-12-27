Внешнеторговое ведомство Узбекистана подвело итоги уходящего года

ТАШКЕНТ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана было организовано онлайн-мероприятие с участием руководителей министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, дипломатических представительств Республики за рубежом, а также органов местной власти, которое было посвящено подведению итогов работы ведомства внешней торговли в уходящем году и обсуждению задач на наступающий.

На мероприятии была озвучена информация о том, что на фоне 40% падения мирового объема прямых иностранных инвестиций и 25% сокращения объема мировой торговли в 2020 году в Узбекистане по итогам года объем привлеченных прямых иностранных инвестиций прогнозируется на уровне 6,6 млрд долларов, что превысит показатели предыдущего года, а объем экспорта – на уровне 15,1 млрд долларов.

Данные показатели достигнуты за счет реализации крупных инвестиционных проектов в области производства строительных материалов, информационно-коммуникационной сфере, электротехнической, химической и легкой промышленности, а также существенного увеличения экспорта товаров и услуг в текстильной, сельскохозяйственной, горно-металлургической и транспортной сферах.

Согласно прогнозу, в 2021 году объем прямых иностранных инвестиций составит 7,5 млрд долларов, а объем экспорта – порядка 17 млрд долларов. В связи с этим была подчеркнута необходимость организации более эффективной работы по привлечению инвесторов и наращиванию экспортного потенциала, в том числе, даны адресные поручения по активизации работы с инициаторами инвестиционных проектов и экспортерами с выездами на места, обеспечению ежедневного мониторинга отгрузок по заключённым экспортным контрактам, оказанию содействия в погашении дебиторских задолженностей, а также тесному взаимодействию на межведомственном уровне с целью выявления новых возможностей и ресурсов для увеличения показателей привлечения инвестиций и экспорта.

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