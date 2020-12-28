В Ташкенте введены в строй новые объекты инфраструктуры

ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. В минувшую субботу Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных церемониях ввода в строй новых объектов инфраструктуры в столице.

Так, в этот день был открыт мост, построенный на улице Кипчак в Сергелийском районе, через железную дорогу "Ташкент-Ангрен", который соединяет Ташкентскую кольцевую дорогу и объездную дорогу Янги Сергели. Длина моста составляет 772 метра, в том чисте 445 метров в эстакадной части. Высота моста - 28 метров.

Также была запущена Сергелийская линия Ташкентского метрополитена, проектирование которой было начато в 2017 году. Линия общей протяженностью 7 км состоит из 5 станций, которые оформлены в национальном стиле, оснащены современной техникой, электронными турникетами, эскалаторами и лифтами. Линию пропускной способностью до 35 тысяч пассажиров в сутки будет обслуживать персонал из 214 человек.

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