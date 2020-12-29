Глава государства выступил с традиционным посланием национальному парламенту

ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил в Международном конгресс-центре в Ташкенте с ежегодным посланием к Олий Мажлису страны, в котором подводятся итоги уходящего года и обозначаются задачи на наступающий.

В обращении Президента говорится:

"Уважаемые депутаты и сенаторы!



Дорогие соотечественники!



Уважаемые гости!



Дамы и господа!



Послание Олий Мажлису и народу Узбекистана в этом году, в отличие от предыдущих лет, направляется в сложной обстановке.



Нам хорошо известно, что сегодня все человечество переживает глобальный кризис из-за пандемии коронавируса. Это самое большое бедствие мирового масштаба за сто лет.



По последним данным, более 81 миллиона человек в 191 стране заболели коронавирусной инфекцией, 1 миллион 765 тысяч из них умерли.



Пандемия наносит мировой экономике ущерб в размере, обратите внимание, – около 400 миллиардов долларов в месяц. На сегодняшний день во всем мире утеряно 500 миллионов рабочих мест.



К сожалению, эта напасть принесла неожиданные и сложные проблемы наряду со всем человечеством и нашему народу. Более того, еще одним испытанием для страны стали стихийные бедствия и техногенные катастрофы в Бухаре и Сардобе.



Благодаря непреклонной воле, самоотверженному труду и стойкости нашего народа, совместным усилиям населения и государственных органов мы мужественно преодолеваем все эти испытания.



С первых дней пандемии вся система управления, все медицинские учреждения были переведены на чрезвычайный режим работы.



За короткий срок в городе Ташкенте и областях было организовано около 30 тысяч лечебных коек. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми лекарствами, современными средствами защиты и диагностики. К борьбе с пандемией были привлечены свыше 200 тысяч медицинских работников, а также 150 иностранных высококвалифицированных врачей и специалистов.



В страну были возвращены более 600 тысяч соотечественников. Организована помощь около 100 тысячам наших граждан, оказавшихся за рубежом в трудной жизненной ситуации.



Для смягчения и ликвидации последствий пандемии государством были осуществлены комплексные меры в общей сложности на 82 триллиона сумов. В частности, создан Антикризисный фонд, из бюджета выделено более 16 триллионов сумов на меры по борьбе с коронавирусом, поддержке населения и бизнеса. Наряду с этим оказано практическое содействие государственным предприятиям и более 500 тысячам субъектов предпринимательства, а также почти 8 миллионам граждан в виде налоговых льгот, отсрочки погашения кредитов и финансовой помощи на общую сумму 66 триллионов сумов.



В рамках общенационального движения "Доброта и поддержка" при активном участии наших великодушных соотечественников свыше 800 тысяч малообеспеченных семей получили материальную помощь более чем на 1 триллион сумов.



Оперативно и своевременно принятые нами системные меры позволили предотвратить широкое распространение этого опасного заболевания. В нашей стране продолжаются спокойная жизнь и устойчивое экономическое развитие.



От всей души еще раз искренне благодарю наш стойкий, благородный народ, который с пониманием воспринял требования карантина, преданных делу медицинских работников, мужественно, не жалея себя выполнявших свой долг, всех предпринимателей и граждан, достойно участвовавших в общенародном движении "Доброта и поддержка".



Выражаю признательность руководителям Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, международных финансовых институтов, главам государств – России, Китая, США, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Японии, Германии и других стран за оказанную практическую помощь в борьбе с пандемией.



Мне доставляет удовольствие высказать свою благодарность и наилучшие пожелания уважаемым послам зарубежных стран и представителям международных организаций, которые вносят достойный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с нашей страной.



Уважаемые члены парламента!



Дорогие друзья!



В этом году в соответствии с Государственной программой "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики" мы решительно продолжили реформы во всех сферах, направленные на построение нового Узбекистана.



Согласно оценкам Международного валютного фонда и международных рейтинговых агентств, Узбекистану среди немногих стран мира, несмотря на испытания нынешнего года, удалось сохранить положительные темпы экономического роста.



В тесном сотрудничестве с Европейским Союзом были предприняты важные шаги по внедрению в нашей стране системы расширенных торговых преференций "GSP+". Данная система позволит в будущем беспошлинно выводить на европейский рынок отечественную продукцию более чем 6 тысяч наименований. Только в текстильной отрасли это даст возможность увеличить экспорт продукции почти на 300 миллионов долларов в год.



В текущем году расширился доступ к международным финансовым рынкам, впервые были размещены по невысоким процентным ставкам государственные еврооблигации в национальной валюте на 2 триллиона сумов.



В этом году в стране построено 197 крупных, тысячи малых и средних предприятий и объектов инфраструктуры. В частности, введены в строй комплекс по производству аммиака и карбамида и завод по выпуску азотной кислоты в АО "Навоиазот", установки по производству сжиженного газа на Мубарекском, Газлийском и Шуртанском нефтедобывающих предприятиях, Ташкентский металлургический завод.



В энергетическом секторе начато строительство шести новых электростанций на основе государственно-частного партнерства с иностранными инвесторами. Их общая стоимость – 2 миллиарда долларов, совокупная мощность – 2700 мегаватт.



В Ташкенте сданы в эксплуатацию две новые станции метрополитена и линия наземного метро протяженностью 18 километров.



Реформы в сельском хозяйстве, передача земельных площадей частным кластерам и кооперациям позволили за один год повысить урожайность хлопка в среднем на 10 процентов.



Создано около 500 кластеров и коопераций в плодоовощеводстве, зерноводстве и животноводстве. В результате, несмотря на негативное воздействие пандемии, было экспортировано фруктов и овощей на 1 миллиард долларов.



В текущем году рекультивирована 91 тысяча гектаров земель. Водосберегающие технологии внедрены на 133 тысячах гектаров, что в два раза больше, чем в прошлом году.



В целях широкой поддержки предпринимательства было предоставлено множество льгот и преференций. Субъектам предпринимательства выделено 100 триллионов сумов кредитов –почти в 4 раза больше, чем в 2016 году.



2020 год без преувеличения стал поворотным в сфере социальной защиты.



Прежде всего, впервые признав бедность определенной категории населения, мы начали большую работу по ее сокращению.



Принципиально новая система адресной работы с малообеспеченными семьями, женщинами и молодежью внедрена во всех районах и городах, в каждой махалле. За короткий период посредством этой системы трудоустроено 527 тысяч человек.



Кроме того, за счет предоставления налоговых льгот самозанятому населению и снятия множества ограничений налажена легальная трудовая деятельность 500 тысяч человек.



Выделение 300 миллиардов сумов льготных кредитов и субсидий на развитие дехканских хозяйств и приусадебных участков стало началом нового направления социальной поддержки сельского населения.



Более 500 современных компаний приступили к работе в IT-парках, организованных в Ташкентской, Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях.



В этом году на улучшение централизованного питьевого водоснабжения было направлено 3 триллиона сумов, что в 5 раз больше, чем в 2016 году. В результате уровень обеспеченности населения чистой питьевой водой достиг 73 процентов.



За один только нынешний год контингент получателей социальных пособий расширился в два раза – до 1,2 миллиона человек. На их поддержку из бюджета было выделено в 5 раз больше средств по сравнению с 2016 годом.



Охват детей младшего возраста дошкольным образованием за 4 года повысился вдвое, достигнув 60 процентов. Количество детских садов увеличилось в три раза и превысило 14 тысяч.



В этом году параметры приема в высшие учебные заведения выросли в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом, а уровень охвата нашей молодежи высшим образованием – с 9 до 25 процентов.



Впервые около тысячи девушек из малообеспеченных семей были приняты в высшие учебные заведения на основе специальных государственных грантов.



В Международном рейтинге открытых данных Узбекистан занял 44-е место, поднявшись на 125 позиций. Важным фактором этого стало внедрение практики опубликования показателей по 20 направлениям в сфере государственного и общественного управления.



Еще одно международное признание наших реформ – в Индексе экономической свободы наша страна поднялась на 26 позиций.



Последовательно продолжились реформы и в судебно-правовой сфере, включая либерализацию системы уголовных наказаний. В результате 74 процентам подсудимых в этом году были назначены наказания, не связанные с лишением свободы.



Помилованы 616 человек, отбывавших наказание и твердо вставших на путь исправления.



Только в этом году в отношении 719 граждан был вынесен оправдательный приговор, что стало результатом обеспечения независимости судов.



Где бы ни находились граждане Узбекистана, их конституционные права надежно защищены. Об этом свидетельствует проведенная операция "Мехр-3", благодаря которой еще 98 граждан, в основном женщины и дети, возвращены в нашу страну из Сирии.



В условиях сложных мировых геополитических процессов, пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса Узбекистан активно проводит открытую и прагматичную внешнюю политику. В результате наших усилий и решительных действий растет авторитет страны на международной арене.



Впервые в истории Узбекистан был избран членом Совета ООН по правам человека. Недавнее исключение Узбекистана из списка стран "особого наблюдения" в сфере религиозных свобод Государственным департаментом США также является признанием осуществляемых нами широкомасштабных демократических реформ.



Наши глобальные и региональные инициативы, выдвинутые с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, были встречены с большим интересом и поддержаны мировым сообществом.



Уважаемые народные избранники!



Дорогие соотечественники!



Как известно, в наступающем 2021 году исполняется 30 лет государственной независимости Республики Узбекистан. Безусловно, вместе с вами, со всем нашим народом мы широко отметим эту историческую дату на основе благородной идеи "Нам жить в новом Узбекистане – свободной и процветающей стране!".



Сегодня, определяя наши планы и программы на предстоящий год, мы, конечно, уделим особое внимание развитию наиболее важных и приоритетных направлений, дальнейшему укреплению наших достижений за годы независимости.



Следует отметить – пандемия еще раз показала, что коренное реформирование первичного звена здравоохранения, службы скорой помощи, санитарно-эпидемиологической системы является для нас жизненной необходимостью.



Наблюдаемая в настоящее время в других частях мира очередная волна пандемии и связанные с ней риски требуют от всех нас быть еще более бдительными и внимательными.



Поэтому нам необходимо, используя имеющиеся возможности и потенциал, опыт, накопленный во время пандемии, а также передовые зарубежные достижения, поднять на новый уровень кардинальные реформы в сфере охраны и укрепления здоровья населения. При этом одним из самых важных наших приоритетов должно стать широкое утверждение здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи.



Если говорить в целом, то решающую роль в прогрессе любого общества играет здоровое и гармоничное развитие молодого поколения, от которого зависит будущее этого общества. Именно поэтому в вопросах расширения и дальнейшего повышения эффективности наших реформ своей опорой мы считаем нашу энергичную, инициативную, всесторонне развитую, владеющую современными знаниями и навыками молодежь.



Мы поставили перед собой великую цель – формирование фундамента нового Ренессанса в нашей стране, и с этой целью должны создать среду и условия для воспитания новых Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои и Бабуров. Важнейшими факторами в этом историческом процессе, неотъемлемой частью нашей национальной идеи являются развитие образования и воспитания, науки и инноваций, утверждение здорового образа жизни.



Нашей самой приоритетной задачей должно быть создание широких возможностей для молодежи, чтобы она ставила перед собой амбициозные цели и достигала их. Только тогда наши дети станут реальной силой, которая сможет осуществить вековые мечты нашего народа.



С этой целью мы проведем масштабные реформы, руководствуясь идеей "Новый Узбекистан начинается с порога школы, с системы образования и воспитания".



Во-первых, мы организуем качественное воспитание и образование подрастающего поколения в детских садах, школах и университетах, мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы оно выросло физически здоровым и духовно зрелым, преданным своей Родине и народу.



Во-вторых, на основе современных знаний и опыта, национальных и общечеловеческих ценностей мы будем воспитывать молодежь, обладающую самостоятельным мышлением, лучшими человеческими качествами.



В-третьих, мы уделим особое внимание обучению наших юношей и девушек современным, востребованным профессиям, формированию у них трудолюбия и предпринимательских навыков, а также реализации их инициатив, обеспечению работой и жильем.



Словом, будет создана целостная и непрерывная система, при которой с момента рождения до достижения 30 лет молодому человеку будет оказываться всесторонняя поддержка и помощь, чтобы он мог занять достойное место в жизни.



Как показывает мировой опыт, инвестиции в гармоничное развитие молодого поколения возвращаются обществу в десятикратном, стократном размере.



Мы хорошо помним слова нашего великого ученого Абу Али ибн Сино: "Бесстрашные и отважные люди не боятся предстоящих трудностей".



Меня очень порадовали смелые идеи и инициативы, высказанные нашей молодежью на недавних встречах в Кашкадарьинской, Хорезмской областях и Чиланзарском районе Ташкента.



Особенно на прошедшем недавно Форуме молодежи, увидев горящие энтузиазмом глаза наших юношей и девушек, их стремление к знаниям, я получил огромный заряд энергии. И еще раз убедился, что именно они и есть те самые смелые и отважные молодые люди, о которых говорил Ибн Сино.



Если мы сможем объединить знания, жизненный опыт, дальновидность старшего поколения с энтузиазмом, смелостью и целеустремленностью нашей молодежи, то обязательно достигнем поставленных перед собой целей.



Уверен, что вместе с такой образованной, обладающей мощным созидательным потенциалом молодежью мы построим новый Узбекистан.



Чтобы продолжить начатую нами работу в этих важных направлениях и поднять ее на новый, более высокий уровень, предлагаю назвать наступающий 2021 год в нашей стране Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.



Нам необходимо провести масштабную работу по коренному реформированию и дальнейшему развитию направлений, определенных в названии 2021 года.



Во-первых, важнейшим периодом жизни ребенка является дошкольный возраст, когда развивается умственная деятельность, формируются нравственно-эстетические представления и физические качества.



В связи с этим нашей стратегической целью в области развития дошкольного образования на ближайшие годы является создание необходимых условий для полного охвата им всех детей.



В следующем году нам предстоит увеличить охват дошкольным образованием до 65 процентов, а к концу 2023 года – до 75 процентов. Также за счет выделения из бюджета 600 миллиардов сумов субсидий будет создано 2 тысячи негосударственных детских садов, доля частного сектора в данной сфере возрастет до 25 процентов.



Наряду с этим в 2021 году системой бесплатной подготовки к школе будут охвачены 560 тысяч, или 82 процента, детей в возрасте шести лет.



В отдаленных селах расширится использование альтернативных форм дошкольного образования. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ и Всемирным банком будет запущена модель дошкольного образования на дому для детей с ограниченными возможностями.



Во-вторых, будут ускорены реформы, направленные на коренное улучшение и повышение качества школьного образования с созданием достойных условий для учителей.



В новом году из бюджета будет выделено 2 триллиона сумов на строительство 30 новых школ, ремонт и улучшение материально-технической базы 320 школ.



В ближайшие два года на внедрение единой системы "электронного образования" мы направим 250 миллиардов сумов.



Для того чтобы кардинально повысить качество образования, прежде всего необходимо привести учебные планы, методические пособия для преподавателей в соответствие с передовыми международными стандартами.



Чтобы развивать у детей навыки аналитического и креативного мышления, нужно создавать для них содержательные и понятные учебники. В связи с этим в следующем учебном году в начальных классах на основе лучшего зарубежного опыта будет введена "Национальная учебная программа", которая не станет перегружать ребенка.



Качество школьного образования должно быть одинаково высоким как в столице, так и в отдаленных селах. С этой целью предстоит реализовать специальную программу по обеспечению школ в отдаленных районах квалифицированными кадрами и повышению качества образования. В частности, учителям, которые преподают в отдаленной школе в другом районе, будет выплачиваться 50-процентная, а преподающим в другом регионе – 100-процентная надбавка к заработной плате.



Также из бюджета будут выделяться субсидии для стимулирования деятельности частных школ в регионах.



Будет создана непрерывная система развития способностей и потенциала молодых людей.



В следующем году в стране начнут действовать 10 Президентских школ, 197 специализированных школ по химии, биологии, математике и информационным технологиям.



В целях создания условий для глубокого освоения нашими юношами и девушками высоких технологий и знаний, подготовки национальных кадров новой формации мы откроем в городе Ташкенте новый современный университет. Для обучения здесь молодежи по самым передовым образовательным программам пригласим ведущих зарубежных ученых и преподавателей.



Для формирования у детей со школьного возраста трудовых навыков внедрим систему профессионального обучения.



Еще один вопрос, который будет находиться в центре нашего внимания, – это повышение квалификации учителей, стимулирование их нелегкого труда.



Как известно, до настоящего времени учителя проходили повышение квалификации каждые 5 лет. А теперь им необходимо будет повышать ее постоянно на основе принципа "обучение на протяжении всей жизни". Также будут пересмотрены критерии присвоения им категорий исходя из знания своего предмета, педагогических навыков и психологической подготовки.



Хочу еще раз подчеркнуть: профессия учителя должна стать самой авторитетной и уважаемой в обществе. И задача государства – создать все условия для того, чтобы учителя в первую очередь заботились о предоставлении детям качественного образования, а также о самосовершенствовании. В следующем году будет продолжена работа по обеспечению достойной оплаты труда учителей, наставников и методистов.



На эти цели в региональные фонды стимулирования работников народного образования будет направлено 330 миллиардов сумов. Размер доплаты за классное руководство более чем 240 тысячам школьных учителей будет увеличен в 1,5 раза, на это из бюджета предусмотрено дополнительно выделить 400 миллиардов сумов.



В-третьих, особое внимание будет уделено повышению охвата и качества высшего образования.



Начиная со следующего года число государственных грантов на получение высшего образования будет увеличено не менее чем на 25 процентов.



Мы удвоим квоту стипендий для девушек из малообеспеченных семей и доведем ее до 2 тысяч. Для нуждающихся в социальной поддержке девушек, которые учатся на "отлично", будут введены специальные стипендии.



В настоящее время молодежь стремится поступать в самые престижные университеты, но среди вузов нет конкуренции за привлечение образованной и талантливой молодежи. В связи с этим будет введена система предоставления частным вузам государственного заказа на подготовку востребованных специалистов.



В целях усиления преемственности между университетами и нижними звеньями системы образования 65 академических лицеев будет передано в ведение высших учебных заведений, а 187 техникумов – закреплено за профильными университетами и отраслевыми предприятиями.



Необходимо укреплять связи с ведущими зарубежными университетами, научными и инновационными центрами, расширять с ними сотрудничество в области подготовки кадров.



В связи с этим количество молодых людей, направляемых на учебу в магистратуру и докторантуру зарубежных вузов по линии фонда "Эл-юрт умиди", в следующем году увеличится в пять раз. Через фонд мы впервые отправим на обучение в бакалавриате в другие страны 100 наших юношей и девушек. В последующие годы их число вырастет в 2-3 раза.



В новом году 30 ведущих университетов страны получат право самостоятельно разрабатывать учебные планы, определять квоты приема и решать финансовые вопросы.



В-четвертых, наука и инновации создают основу для развития страны.



В следующем году число докторантов в вузах и научно-исследовательских организациях достигнет 4,5 тысячи, что в 3 раза больше, чем в 2017 году. На эти цели из бюджета будет выделено дополнительно 240 миллиардов сумов.



Исходя из передового международного опыта научным советам ведущих вузов республики будут переданы полномочия по присвоению научных званий доцента и профессора, научных степеней доктора философии и доктора наук.



В нынешнем году впервые были приняты меры по комплексному развитию математики, химии, биологии и геологии как приоритетных направлений образования и науки. В частности, создано 98 специализированных школ и Университет геологических наук. Кардинально пересмотрены учебные программы, увеличен размер заработной платы преподавателей.



Теперь нам надо определить приоритеты в этой области на следующий год.



Как показывает история, фундаментальной основой почти всех открытий и технологий в мире послужила физика. Действительно, без глубокого понимания законов физики невозможно достичь результатов в таких актуальных сегодня сферах и отраслях, как машиностроение, электротехника, IT, технологии водо- и энергосбережения.



Думаю, в этом контексте уместно будет привести слова великого Алишера Навои, который писал:



"Уходя на поиск знаний, я стократ уверен в том,



Что сумею обрести их не удачей, а трудом".



Поистине, человек, стремящийся обретать знания и овладевать новыми профессиями, должен упорно трудиться, работать над собой, в том числе изучать иностранные языки, без которых в современном мире невозможно достичь высоких рубежей.



Следуя этим требованиям, предлагаю определить приоритетным направлением в следующем году изучение физики и иностранных языков.



Соответствующая системная работа уже ведется на всех уровнях образования, в том числе по повышению качества преподавания этих предметов, созданию специализированных школ, привлечению квалифицированных учителей.



Будет организована Международная научная олимпиада по физике имени Ахмада Фергани. Также будут осуществлены дополнительные меры по расширению масштаба и повышению качества научных исследований в области физики, созданию необходимых условий для молодых ученых.



В-пятых, мы сосредоточим наше внимание на вопросах занятости молодежи и поддержки предпринимательства.



С этой целью в следующем году система профессионального образования будет реформирована на основе новых подходов в соответствии с требованиями рынка труда и международными стандартами.



Отныне наличие квалификации станет ключевым требованием к рабочим специальностям.



В связи с этим Правительству поручается с 1 января следующего года внедрить систему оценки профессиональной квалификации граждан по востребованным профессиям.



Как вы знаете, на состоявшемся недавно Форуме молодежи мы решили выделить 100 миллионов долларов на молодежное предпринимательство и обеспечение занятости.



Кроме того, на финансирование бизнес-проектов молодежи и обучение ее профессиям будет направлен 1 триллион сумов и 50 миллионов долларов.



В-шестых, будет внедрена новая система особой поддержки детей из малообеспеченных семей, круглых сирот, детей с ограниченными возможностями и нуждающихся в лечении.



В настоящее время в стране насчитывается 150 тысяч детей до 18 лет, которым необходима особая забота. Содействовать им в получении образования, обретении определенной профессии, предоставить лечение тем, кто тяжело болен, помочь круглым сиротам найти свое место в жизни и обеспечить их жильем – не только наша задача, но и человеческий долг.



В 2021 году впервые из бюджета будет выделено 50 миллиардов сумов на обеспечение жильем 900 круглых сирот.



В целом необходимо наладить системную работу в данной сфере и, – думаю, вы одобрите эту инициативу, – создать Общественный фонд поддержки детей, направив в него из бюджета 100 миллиардов сумов. В течение года ассигнования в фонд будут увеличиваться.



Уверен, что эта инициатива станет общенациональным движением, и наши соотечественники внесут достойный вклад в такое благородное дело.



Считаю целесообразным, чтобы палаты Олий Мажлиса закрепили деятельность Общественного фонда поддержки детей на законодательном уровне, предусмотрев также стимулирование наиболее активных наших соотечественников-благотворителей.



Вместе с тем настало время принять закон о Детском омбудсмане.



На Форуме молодежи Узбекистана мы договорились о решении очень многих вопросов, касающихся всесторонней поддержки молодого поколения страны.



Думаю, сегодня нет необходимости еще раз останавливаться на них. Для всех нас актуальная задача – реализация этих инициатив в полном объеме.



Уважаемые участники собрания!



В 2021 году особое внимание будет уделено здравоохранению как еще одному важному направлению и приоритетам в этой области.



Первое. Системное продолжение борьбы с пандемией коронавируса останется в числе наших важнейших задач в наступающем году.



Для этой работы в государственном бюджете на 2021 год сформирован резерв в размере 3 триллионов сумов. За счет данных средств будет также проводиться вакцинация населения от коронавирусной инфекции.



На повышение качества работы и улучшение материально-технической базы санитарно-эпидемиологической службы, создание современных лабораторий будет направлено 200 миллионов долларов.



С учетом уроков, полученных во время пандемии, масштаб цифровизации медицинской сферы будет расширен. В частности, предусмотрены меры по расширению спектра дистанционных услуг, оказываемых медицинскими учреждениями, внедрению электронного делопроизводства в поликлиниках и больницах. Между республиканскими специализированными центрами и их филиалами на местах будет налажена связь на основе технологий телемедицины, увеличены возможности для диагностики и лечения в регионах.



Второе. Забота о здоровье матери и ребенка — это забота обо всем обществе, о нашем будущем.



Начиная со следующего года дети до 15 лет и беременные женщины будут бесплатно получать витамины 7 видов и лекарства от паразитарных заболеваний. Данными мерами будут охвачены 11 миллионов человек в 2021 году и 17 миллионов в 2022 году, на эти цели намечено выделить 100 миллиардов сумов.



Путем бесплатного обеспечения женщин и детей йодом, железом, фолиевой кислотой, витаминами и противопаразитарными препаратами мы надеемся снизить заболеваемость населения анемией на 25 процентов.



Третье. Чтобы поднять медицинское обслуживание на качественно новый уровень, необходимо усилить первичное звено здравоохранения, особенно в селах и махаллях.



В связи с этим вместо врачей общей практики в учреждениях первичного звена будет организована деятельность медицинских бригад, состоящих из семейного врача и 5 его помощников из числа среднего медицинского персонала.



В каждой махалле будет внедрена отдельная система работы с детьми до 5 лет, женщинами фертильного возраста и беременными женщинами, людьми с ограниченными возможностями, а также подверженными риску сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных заболеваний.



Вместе с тем будет пересмотрен перечень предоставляемых государством бесплатных медицинских услуг и лекарств, поэтапно налажена система гарантированного обеспечения ими населения.



Кроме того, для еще более широкого охвата населения учреждениями первичного звена здравоохранения в ближайшие 3 года будет открыто 315 пунктов семейных врачей и 85 семейных поликлиник.



Также в рамках программы "Сельский врач" более тысячи врачей, работающих в отдаленных районах, получат материальную помощь в размере 30 миллионов сумов и будут обеспечены служебным жильем.



К оказанию первичной и специализированной медицинской помощи в отдаленных районах, проведению скрининговых обследований социально уязвимых слоев населения намечено привлечь и частные медицинские организации, с предоставлением им субсидий.



Особое внимание мы уделим повышению авторитета и статуса медицинских работников среднего звена – медсестер и фельдшеров. В частности, 47 техникумов имени Ибн Сино будут ежегодно выпускать более 20 тысяч молодых специалистов, владеющих профессиональными навыками сразу в нескольких областях медицины. Медицинским работникам среднего звена также будет разрешено самостоятельно заниматься "медсестринской деятельностью".



Четвертое. Сегодня более 12 тысяч наших граждан страдают лейкемией и тяжелыми наследственными гематологическими заболеваниями.



В связи с этим в будущем году из бюджета намечено выделить 250 миллиардов сумов на проведение сложных диагностических и лечебных процедур в области онкогематологии и трудноизлечимых заболеваний.



Более 5 тысяч пациентов с острой почечной недостаточностью впервые будут охвачены бесплатными услугами гемодиализа, на эти цели из бюджета будет выделено 140 миллиардов сумов.



Кроме того, в региональных больницах предусмотрено создать специальные отделения для диагностики и лечения эндокринных заболеваний. На это в 2021 году из бюджета будет направлено 150 миллиардов сумов.



Мы создадим 35 межрайонных центров по лечению хронических сердечно-сосудистых заболеваний, которыми страдает значительная часть нашего населения. Данные центры будут способствовать сокращению смертности и инвалидности путем оказания оперативной и квалифицированной медицинской помощи при инфарктах и инсультах. Это позволит спасать жизни не менее 30 тысяч человек в год.



Пятое. Дальнейшая популяризация физической культуры и спорта – важный фактор обеспечения здоровья населения.



В следующем году запланировано выделить 100 миллиардов сумов на оснащение спортивным инвентарем 70 объектов физкультуры и спорта, 16 тысяч детских садов и школ. Также во всех районных центрах и городах появятся специальные пешеходные и велосипедные дорожки.



Благодаря широкому развитию массового спорта в 2021 году доля постоянно занимающегося им населения вырастет с 19 до 25 процентов.



Говоря о спорте, хочу подчеркнуть, что перед нами стоит еще одна важная задача.



Недавно Олимпийский совет Азии принял решение о проведении юношеских Азиатских игр 2025 года в Ташкенте. Несомненно, это – свидетельство оказанного нашей стране огромного доверия. В то же время все мы понимаем, какая это большая ответственность. Уже сейчас мы должны начать тщательную подготовку к соревнованиям континентального значения.



Шестое. Особое внимание будет уделено вопросам улучшения культурно-просветительской работы.



На активизацию деятельности учреждений культуры и искусства, укрепление их материально-технической базы из бюджета будет направлено 420 миллиардов сумов. В частности, в регионах будут построены и реконструированы 22 театра и других объекта культуры.



Начнется работа по созданию в центре Ташкента культурно-просветительского комплекса, который образуют Национальный академический драматический театр, музей искусств, созданный по проекту известного японского архитектора Тадао Андо, современная библиотека и международная школа творчества имени Алишера Навои. В честь 30-летия независимости нашей страны в центре столицы будет возведен комплекс "Истиклол".



Проводившийся ранее традиционный Ташкентский международный кинофестиваль возродится под названием Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути".



Здесь я хотел бы остановиться на одном важном вопросе. Нам необходимо сохранить и передать будущим поколениям культурное наследие нашего народа. В настоящее время в него входит более 7 тысяч объектов.



К сожалению, недавно нанесенный ущерб некоторым бесценным объектам говорит о халатном отношении к данному вопросу. Эта работа требует постоянного внимания не только Министерства культуры, но и хокимиятов на местах, махаллей, средств массовой информации и широкой общественности.



Правительство в месячный срок должно принять специальную программу по учету, сохранению и обеспечению охраны объектов культурного наследия.



Уважаемые народные избранники!



Главной целью экономических реформ в новом году станет сокращение бедности и рост благосостояния населения. Этих стратегических целей мы намерены достичь за счет высоких темпов экономического роста и создания равных возможностей для всех.



За последние 4 года были сделаны серьезные шаги по внедрению рыночных механизмов во всех секторах нашей экономики. Теперь задача состоит в том, чтобы заложить основу для долгосрочного устойчивого роста посредством глубоких структурных преобразований. С учетом всего этого в новом году нам предстоит осуществить большую работу в следующих направлениях.



Первое. В сфере сокращения бедности мы будем внедрять комплексные подходы и новые нестандартные методы.



Нам нужно ясно понимать, что только выдачей кредитов, предоставлением социальных пособий или жилья проблему бедности не решить. Это требует комплексного решения вопросов, связанных с образованием, здравоохранением, профессиональной подготовкой, доступом к чистой питьевой воде, энергоресурсам и дорожной инфраструктуре.



Для чего мы внедрили такое новшество в сфере социальной защиты, как "железная тетрадь"? Это позволяет точнее определить, кто действительно нуждается в помощи, и на такой основе организовать адресную работу с уязвимыми слоями населения.



"Социальный реестр", который полностью заработает в следующем году, будет содержать всю информацию о нуждающихся семьях, включенных в "железную тетрадь", и позволит оказывать им более 30 видов социальных услуг в электронной форме.



Прежде всего нам необходимо обеспечить базовые потребности малоимущего населения. Работа по глубокому анализу этой проблематики, проводимая вместе с международными экспертами, уже близка к завершению. С 1 марта 2021 года будут объявлены минимальные потребительские расходы населения.



Правительству поручается в двухмесячный срок систематизировать социальные гарантии и разработать программу мер по их поэтапному обеспечению на уровне минимальных потребительских расходов.



Чтобы вывести из бедности каждого, кто включен в "железную тетрадь", будет внедрен новый механизм, основанный на принципе "мотивация, навыки и финансовая поддержка".



Самый важный фактор преодоления бедности – это стремление самого человека выйти из такого положения, опираясь на собственные силы и продвигаясь к конкретной цели. Поэтому в следующем году в махаллях будет создано более тысячи центров профессионального обучения. Центрам будут выделены средства из расчета до 1 миллиона сумов на каждого обучившегося, а в целом на эти цели из бюджета предусмотрено направить 100 миллиардов сумов. Лица, окончившие учебные курсы и желающие начать свое дело, смогут получить субсидии в размере до 7 миллионов сумов на приобретение необходимого инвентаря.



Также семьям, занимающимся сельским хозяйством, будет выделено от 10 соток до 1 гектара земли в зависимости от возможностей и специализации каждого района.



Из фондов содействия занятости и общественных работ намечено направить 500 миллиардов сумов для обеспечения занятости нуждающихся слоев населения.



Мы не можем допустить, чтобы люди, потерявшие работу из-за пандемии, перешли в категорию бедных. Поэтому со следующего года будет введена новая система, предусматривающая трехкратное увеличение размера пособий по временной безработице, а также отмену устаревшего бюрократического порядка предоставления 6 документов для получения такого пособия.



Оценка реальной ситуации с бедностью в регионах, контроль за исполнением проводимой в этой сфере работы должны быть в центре внимания палат Олий Мажлиса и местных Кенгашей.



Всем хокимам районов и городов следует в месячный срок разработать целевую программу по сокращению бедности на своей территории и ежеквартально отчитываться о ее исполнении в местных Кенгашах и перед народом через средства массовой информации. Это должно стать основной задачей всех руководителей и ключевым критерием оценки их работы.



Второе. В рамках структурных преобразований в экономике необходимо ускорить трансформацию государственных компаний.



В настоящее время большинство предприятий с участием государства остаются для него тяжелым бременем из-за своей финансовой нестабильности. Поэтому с нынешнего года начата реализация программы реформирования всех госпредприятий. В частности, в следующем году Навоийский горно-металлургический комбинат, АО "Узбекнефтегаз", "Узбекгидроэнерго", "Узавтосаноат" получат возможность выходить на международный финансовый рынок и привлекать средства без государственных гарантий.



Следует признать, что у самих госпредприятий недостаточно технических возможностей, а у их специалистов – знаний и навыков, чтобы самостоятельно осуществить трансформацию. Поэтому к реформированию крупных предприятий электроэнергетики, нефтегазовой и химической промышленности, машиностроения, а также коммерческих банков мы привлекли Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, "McKinsey & Company", "Boston Consulting Group", "Rothschild & Co" и другие всемирно известные компании.



В 2021 году предстоит провести трансформацию 32 крупных предприятий отраслей стратегического значения.



В центре нашего внимания будет находиться повсеместное внедрение цифровых технологий в деятельность банков. Мы подготовим к приватизации "Саноаткурилишбанк", "Асака банк", "Ипотека банк", "Алока банк", "Турон банк" и "Кишлок курилиш банк". Государственная доля как минимум в одном крупном банке будет полностью реализована стратегическим инвесторам. По этому поводу ведутся переговоры с ведущими европейскими банками.



Важное направление структурных реформ – сокращение присутствия государства в экономике.



Мы начали широкую работу по приватизации ряда предприятий с привлечением международных финансовых и юридических консультантов для прозрачной и эффективной продажи государственных активов.



В следующем году на торги будут выставлены государственные доли в таких предприятиях, как "Ферганаазот" и Дехканабадский завод калийных удобрений, "Coca-Cola Ichimligi", санаториях "Бельдерсай" и "Чарвак", отелях "Ичан калъа" и "Hyatt Regency", бизнес-комплексе "Пойтахт", а также 83 крупных предприятиях алкогольной, масложировой промышленности и других отраслей.



В целом число предприятий с государственным участием в ближайшие два года сократится не менее чем в 3 раза.



Третье. Необходимо создать свободную конкурентную среду на товарном и финансовом рынках, а также равные возможности для доступа предпринимателей к сырьевым ресурсам.



Сегодня существуют монополии на рынках электроэнергии и газа, драгоценных металлов, минеральных удобрений, транспортных услуг, и в этих сферах сохраняется множество проблем.



Здесь я хотел бы особо остановиться на следующем вопросе. По мере роста экономической активности и доходов населения увеличивается и спрос на энергоресурсы. Поэтому нам необходимо довести до конца реформы в нефтегазовой сфере и энергетике, а также реализацию крупных проектов в данных отраслях. В частности, в 2021 году начнется формирование оптового рынка электроэнергии с участием государственных и частных электростанций и потребителей.



Мы также отменим монополию и внедрим рыночные механизмы в сферу поставки природного газа. Таким образом производители и импортеры получат право продавать, а оптовые потребители – покупать природный газ на бирже. Компания "Узтрансгаз" будет заниматься только транспортировкой газа.



В целях расширения присутствия частного сектора на рынке сжиженного газа будут отменены пошлины на его импорт.



В сфере ювелирного производства у предпринимателей появятся широкие возможности для закупки сырья. Так, с 1 марта следующего года будет установлен порядок свободной продажи серебра производителям через биржу.



За счет развития здоровой конкуренции в автомобильной промышленности и создания равных условий предприятиям в сфере будет увеличено число производителей.



С 2021 года будут отменены акцизы по 73 товарным позициям в пищевой, нефтяной и электротехнической промышленности.



Еще один вопрос – сегодня в государственных закупках участвуют всего 4 процента частных предпринимателей.



В следующем году требования о прозрачности государственных закупок будут распространены и на 24 крупных госпредприятия. В результате отечественные предприниматели смогут продавать этим предприятиям продукцию не менее чем на 10 триллионов сумов в год.



Отныне все государственные закупки будут находиться под общественным и парламентским контролем.



Четвертое. Экономический рост будет обеспечиваться в первую очередь за счет создания конкурентоспособных производственных цепочек и наращивания инвестиций на эти цели.



Согласно исследованиям Гарвардского университета, наша страна имеет все возможности и относительные преимущества в производстве промышленных товаров более 50 наименований.



В частности, имеются все условия для того, чтобы нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная, электротехническая, фармацевтическая, строительная, текстильная, кожевенно-обувная, пищевая отрасли, а также сферы, связанные с "зеленой экономикой", стали "драйверами" национальной экономики. Необходимо принять все меры для поддержки инициатив частного сектора и новых проектов, развития кооперации в этих отраслях.



В настоящее время промышленные кластеры по производству декоративного камня в Газгане, готовой одежды в Намангане, технопарк в Яшнабадском районе города Ташкента и другие демонстрируют свою эффективность и преимущества этой системы.



Правительству поручается до 1 апреля следующего года составить перечень перспективных кластеров и разработать специальную программу их ускоренного развития.



В дальнейшем необходимо нарастить потенциал по увеличению производства промышленной продукции "в режиме переработки на таможенной территории".



В то же время следует сократить участие государства в реализации инвестиционной политики и увеличить долю частных и прямых инвестиций.



В области геологии в этом году на открытом аукционе инвесторам были реализованы права по 21 месторождению и перспективным площадям. В 2021 году еще 50 месторождений и перспективных площадей будет реализовано местным и иностранным инвесторам на основе открытых торгов. Мы должны продолжить подобную работу и в других сферах.



В целом на следующий год мы поставили задачу освоить инвестиции на сумму 23 миллиарда долларов. В результате в 2021 году будет введено в эксплуатацию 226 крупных промышленных и инфраструктурных объектов.



Намечен запуск двух крупных гидрометаллургических заводов на Навоийском горно-металлургическом комбинате, завода по переработке техногенных отходов на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Также по всей стране будут построены сотни мощностей по выпуску текстильной, строительной, кожевенно-обувной, пищевой и фармацевтической продукции.



Только в Яшнабадском технопарке города Ташкента будет сдано в эксплуатацию 11 современных электротехнических производств, таким образом их общее число достигнет 17, а численность рабочего персонала – 11 тысяч.



Новые электростанции общей мощностью 760 мегаватт будут пущены в эксплуатацию в Ташкентской, Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях.



В Кашкадарьинской области начнет действовать производственный комплекс стоимостью 3,6 миллиарда долларов и мощностью 1,5 миллиона тонн керосина, дизельного топлива и сжиженного газа в год.



Пятое. Макроэкономическая стабильность – прочная основа экономических реформ.



В связи с этим ключевой задачей Центрального банка и Правительства в следующем году будет удержание инфляции на уровне не более 10 процентов в рамках инфляционного таргетирования.



Пандемия подтвердила важность серьезного внимания к обеспечению продовольственной безопасности. Чтобы не допустить резкого роста цен на базовые продукты питания, льготы по таможенным платежам при импорте будут продлены еще на год.



Наш народ может быть уверен: производству качественных продуктов питания, созданию гарантированных запасов и бесперебойной поставке продовольственных товаров на рынок, а также обеспечению стабильности цен будет уделяться приоритетное внимание. Правительство и хокимияты примут все необходимые для этого меры, и данные вопросы будут находиться под постоянным контролем Президента.



Важно обеспечить, чтобы в 2021 году наша экономика показала рост на уровне не менее 5 процентов, а дефицит бюджета не превысил 5,4 процента относительно валового внутреннего продукта. Правительству следует принять необходимые меры, чтобы в следующие два года этот показатель не превышал 2 процентов.



С момента либерализации валютного рынка прошло более 3 лет. За этот период в стране накоплен достаточный опыт в сфере свободной конвертации валюты. Теперь нужно постепенно уменьшать зависимость нашей экономики от иностранной валюты. Для этого в следующем году долю валютных кредитов необходимо снизить с нынешних 50 до 45 процентов, то есть не менее чем на 2 миллиарда долларов.



В будущем году следует увеличить долю международных облигаций, выпускаемых в национальной валюте, с нынешних 25 процентов как минимум до 40 процентов.



В то же время межбанковский валютный рынок будет переведен на онлайн-платформу, что позволит предпринимателям покупать валюту напрямую у банка. В результате приобретение валюты займет у предпринимателей не 4 дня, как сейчас, а всего полчаса.



Еще один вопрос – в настоящее время в соответствии с критериями Всемирного банка и Международного валютного фонда государственный внешний долг Узбекистана находится на безопасном уровне. Отныне проекты, реализуемые в регионах за счет внешних заимствований, будут обсуждаться местными Кенгашами и общественностью. Будет создана система отчетности перед общественностью о результатах таких проектов.



Также сократятся внешние заимствования под гарантию государства, а в инвестиционные и инфраструктурные проекты будет привлекаться больше частного капитала. К примеру, в следующем году на основе государственно-частного партнерства намечено начать реализацию более 40 крупных и средних проектов.



В целях усиления конкуренции на финансовом рынке Центральному банку поручается до 1 февраля внести на рассмотрение проект закона о небанковских кредитных организациях.



Настало время создать правовую основу для внедрения исламских финансовых механизмов в нашей стране. Для этого будут привлечены эксперты Исламского банка развития и других международных финансовых институтов.



Шестое. Будут созданы более благоприятные условия для развития предпринимательства и малого бизнеса.



Следует особо отметить, что во время пандемии предприниматели наравне с государством вносили достойный вклад в устойчивое функционирование экономики. Мы должны всемерно подерживать предпринимателей. Обеспечение их прав, особенно неприкосновенности частной собственности, должно стать главной задачей государственных органов всех уровней.



Однако все еще имеются факты нарушения имущественных прав предпринимателей некоторыми руководителями и должностными лицами государственных органов. В связи с этим предлагаю наделить Бизнес-омбудсмана полномочием инициировать привлечение таких руководителей к административной ответственности.



В следующем году на основе принципа "Налоговик – помощник" предприниматели будут иметь возможность получить информацию о наличии у их деловых партнеров налоговой задолженности.



Для удобства предпринимателей будет отменено 105 видов лицензий и разрешений, также упрощаются процедуры получения 115 видов подобных документов.



Мы продолжим помогать нашим предпринимателям, столкнувшимся в условиях пандемии с нехваткой оборотных средств. До конца следующего года будет продлено действие льгот в сфере туризма, транспорта и общественного питания. Также предлагаю продлить еще на год срок уплаты налогов на землю и имущество на общую сумму 400 миллиардов сумов. Этой преференцией смогут воспользоваться 20 тысяч предпринимателей.



Кроме того, по государственным закупкам в объеме до 1 миллиарда сумов размер авансовых платежей для предпринимателей повысится до 30 процентов от стоимости сделки.



В целом для продолжения работы по финансовой поддержке предпринимательства в рамках программ содействия семейному предпринимательству в следующем году будет выделено 6 триллионов сумов льготных кредитов. Еще 100 миллионов долларов выделит Правительство на расширение Программы развития сельского предпринимательства, выполняемой в партнерстве с Всемирным банком.



Намечено пересмотреть около 5 тысяч нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, сократить их количество, а также разработать Предпринимательский кодекс.



Как вы знаете, 4 года назад мы объявили мораторий на проверки хозяйствующих субъектов. В результате число предпринимателей увеличилось вдвое и достигло 400 тысяч. В связи с этим предлагаю продлить мораторий еще на год.



Наряду с этим Правительству необходимо создавать равные условия на рынке и всемерно поддерживать честных предпринимателей, повторяю – честно и добросовествно работающих на основе современных технологий, – и при этом внедрять механизмы для сокращения теневой экономики.



Седьмое. Фактором ускоренного достижения намеченных целей по сокращению бедности и увеличению доходов сельских жителей является кардинальное повышение производительности и эффективности сельского хозяйства.



Здесь приоритетной задачей является повышение рентабельности гектара земли с нынешних в среднем 2 тысяч долларов до не менее 5 тысяч долларов. Для этого надо широко внедрять в сельское хозяйство самые передовые научные разработки и инновации, в том числе агротехнологии, водосберегающие технологии, биотехнологии, достижения семеноводства.



В первую очередь необходимо повысить заинтересованность фермеров и дехкан в возделывании земли. Там, где есть заинтересованность и справедливость, обязательно будут изменения и рост. В этом контексте настало время рассмотреть вопрос о гарантировании прав землепользования и превращении их в рыночный актив.



Правительство в двухмесячный срок должно внести предложение об укреплении земельных прав, определении экономической оценки земли и внедрении механизмов включения ее в финансовый оборот.



В следующем году во всех регионах будут созданы Центры сельскохозяйственных знаний и инноваций, оказывающие по принципу "одно окно" более 100 видов агроуслуг, включая такие важные услуги, как улучшение состояния почвы, борьба с болезнями растений, выбор семян.



Впервые в модернизацию сельского хозяйства, его цифровизацию, повышение плодородия земли, внедрение современных агротехнологий будет привлечено более 600 миллионов долларов в виде кредитов и грантов.



Площадь земель, где внедрены водосберегающие технологии, увеличится в пять раз – до 430 тысяч гектаров. Для сельскохозяйственных нужд будет освоено еще 90 тысяч гектаров земель.



Восьмое. Все хокимы областей, районов и городов в начале 2020 года впервые отчитались перед местными Кенгашами о проделанной работе и дальнейших планах.



Самый большой недостаток в нашей работе сегодня – это нехватка знаний, что, к сожалению, ощущается во всех сферах.



Действительно, без современных знаний невозможно развитие ни одного региона и ни одной отрасли. Об этом свидетельствует тот факт, что в развитых странах более 50 процентов валового внутреннего продукта создается за счет "экономики знаний", то есть инноваций и высококвалифицированных кадров.



Отныне каждое село и махалля будут развиваться с учетом их специфики, выявления их "точек роста". С этой целью предлагаю создать в следующем году Фонд развития инфраструктуры регионов с бюджетом в 3 триллиона сумов. Его средства будут использоваться для софинансирования инфраструктурных проектов, предложенных местными Кенгашами.



Кроме того, для развития промышленного потенциала в 84 районах и городах будет создано 100 технопарков, малых промышленных зон, региональных кластеров и логистических центров.



В следующем году 1,6 триллиона сумов будет направлено на создание необходимой инфраструктуры в свободных экономических и малых промышленных зонах.



Перед Правительством стоит задача до 1 апреля следующего года утвердить программу поэтапного обновления в регионах 130 тысяч километров линий электропередачи низкого напряжения и свыше 40 тысяч трансформаторов. Будет принята программа, предусматривающая восстановление более 5 тысяч мостов, нуждающихся в ремонте. На эту работу в 2021 году намечено выделить 400 миллиардов сумов.



Еще один важный вопрос – реализация программ "Обод кишлок" и "Обод махалла", в рамках которых за последние 3 года кардинально изменился облик 1200 махаллей и сел с населением около 5 миллионов человек. К сожалению, из-за пандемии нам пришлось приостановить работу в этом направлении.



Правительству в течение месяца необходимо разработать и утвердить программы "Обод кишлок" и "Обод махалла" на 2021 год. Предусмотреть финансирование данных программ из республиканского и местных бюджетов в равных долях.



Следует отметить, что международные финансовые институты также выразили готовность выделить 270 миллионов долларов на эти программы.



Одним из важных факторов развития регионов является обеспечение между ними транспортного сообщения. Нам нужно создать взаимосвязанную транспортную сеть, которая позволит быстро добраться до столицы, крупных городов и туристических центров из всех населенных пунктов страны.



Исходя из этого перед Правительством ставится задача запустить с 1 марта следующего года внутренние авиарейсы по туристическим маршрутам и внедрить систему частичной компенсации из бюджета стоимости авиабилетов.



Кроме того, ряд региональных аэропортов будет передан во внешнее управление на основе государственно-частного партнерства.



В следующем году запланирован пуск 2 высокоскоростных поездов, начнется электрификация железной дороги Бухара–Ургенч–Хива.



За счет привлечения частного сектора будет увеличено число автобусных рейсов между населенными пунктами, особенно селами и районными центрами.



В Ташкенте будет завершен второй этап строительства наземного метро и сдан в эксплуатацию участок протяженностью 12 километров. В результате подземные и наземные линии метро будут соединены и образуют единую систему.



В 2021 году мы продолжим последовательные реформы по развитию туризма. Особое внимание будет уделено паломническому и внутреннему туризму.



На благоустройство территорий, развитие водной и дорожной инфраструктуры вокруг туристических объектов из бюджета будут направлены средства в размере 1 триллиона сумов.



Девятое. В следующем году мы еще больше усилим социальную защиту населения.



Предстоит поэтапный переход к соответствующей мировым стандартам "социальной модели" определения инвалидности.



Будет внедрена новая система обеспечения нуждающихся протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации. Этой возможностью смогут воспользоваться около 50 тысяч граждан.



Расширится масштаб работы по обеспечению жильем малоимущих семей. Так, 2,4 триллиона сумов будет направлено на внесение первоначального взноса и субсидирование выплат по процентам ипотечных кредитов для 27 тысяч семей – это в 2,5 раза больше семей, чем в нынешнем году.



Десятое. Одной из важнейших задач Правительства останется выход на новые экспортные рынки.



В следующем году необходимо активизировать работу по вступлению во Всемирную торговую организацию и широкомасштабному сотрудничеству с Европейским Союзом.



Следует разработать отдельную программу для эффективного применения в нашей стране преференций системы "GSP+".



Как известно, недавно Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Для полномасштабного присутствия на рынках государств – членов этой организации нам необходимо ускорить работу по приведению национальных норм технического регулирования в соответствие с их требованиями.



В новом году из Фонда поддержки экспорта предприятиям будет выделено 100 миллионов долларов на закупку сырья и производство экспортоориентированной продукции.



Экспортерам будет компенсироваться 50 процентов расходов на открытие торговых домов и магазинов, затрат на рекламу за рубежом.



В целом перед Правительством поставлена задача увеличить в следующем году объем экспорта товаров и услуг не менее чем на 20 процентов.



Уважаемые члены парламента!



Найдут ли наши реформы свое отражение в повседневной жизни народа, достигнем ли мы намеченных целей – это во многом зависит от эффективности системы государственного управления. В будущем году в этом направлении необходимо выполнить следующие задачи.



Во-первых, требуется коренное совершенствование деятельности органов государственного управления.



Во многих министерствах и ведомствах процесс принятия решений чрезмерно централизован. Нередко наблюдается дублирование функций, так как они не прописаны четко и в полном объеме.



Наряду с этим некоторые заместители министров, руководители среднего звена не решаются брать на себя ответственность, проявлять инициативу.



Почему так происходит? Им не хватает знаний, навыков и чувства ответственности или они коррумпированы.



К сожалению, такие руководители вместо того, чтобы решать насущные проблемы, как ждет от них народ, заняты бесполезной бумажной работой и проведением неэффективных совещаний.



Еще один серьезный недостаток – не принимаются меры для оптимизации численности сотрудников, а также рабочих процессов за счет широкого внедрения цифровых технологий.



В этой связи Правительство должно в двухмесячный срок подготовить проекты нормативно-правовых актов, направленных на сокращение дублирующих ведомств, функций и бюрократических барьеров в управлении. Следует предусмотреть оптимизацию численности работников системы государственного управления в среднем до 15 процентов.



К концу следующего года необходимо увеличить количество видов государственных электронных услуг на 60, доведя их до 300, а долю дистанционных услуг – не менее чем до 60 процентов.



Во-вторых, будут усилены ответственность и подотчетность государственных органов в решении проблем на местах.



С начала следующего года каждое министерство должно планировать и организовывать свою работу в разрезе района, города, села и махалли. Деятельность министров и их заместителей будет оцениваться исходя из того, какие реальные изменения произошли на местах.



Заместители Премьер-министра, министры будут отвечать за обучение руководителей и сотрудников подведомственных им систем эффективной работе на основе новых требований и современных информационных технологий, а также за постоянное повышение их квалификации.



Призываю депутатов и сенаторов регулярно контролировать, как в их избирательных округах решаются проблемы соответствующими министерствами и хокимиятами.



Еще один вопрос – хочу подчеркнуть, что для повышения эффективности управления районом, городом и махаллей численность сотрудников и размер их заработной платы должны определяться с учетом специфики региона и объема работы. К примеру, в Пахтачинском районе Самаркандской области проживают более 150 тысяч, в Ургутском районе – более 500 тысяч человек. Или же, население Шайхантохурского района Ташкента составляет около 350 тысяч, а Бектемирского – 46 тысяч человек. Но численность и зарплата управленческого персонала в этих районах почти не отличаются.



Правительство должно в двухмесячный срок внести проект постановления о кардинальном улучшении деятельности органов управления среднего и нижнего звена, пересмотре численности сотрудников и условий оплаты труда.



В-третьих, необходимо дальнейшее совершенствование институциональных основ органов исполнительной и представительной власти на местах, а также махалли.



Хокимияты и Кенгаши действуют на основании закона, принятого 27 лет назад, когда был введен институт хокимията. Учитывая, что этот документ уже совершенно не соответствует требованиям сегодняшних реформ, его следует полностью обновить.



Результаты наших реформ, происходящие изменения и настроение населения прежде всего проявляются в махалле. В этом смысле, думаю, правильным будет сказать, что махалля – зеркало нашего общества и жизненных ценностей. Вот почему руководители всех уровней должны изучать проблемы, что называется, снизу, в махаллях, находить их решение, проводить такие изменения, которые люди ощутят на себе.



Впредь состояние дел в махалле будет главным критерием при оценке работы министерств, ведомств и хокимиятов.



Также необходимо разработать программу повышения авторитета махалли, увеличения ее ресурсов и возможностей, повышения материального обеспечения ее работников.



В этом году мы начали внедрять практику направления не менее 10 процентов средств перевыполненной части районных бюджетов непосредственно на решение проблем в махаллях, в целом на это было выделено 70 миллиардов сумов. Теперь такая практика расширится: махаллям будет выделяться еще и 5 процентов расходной части районного бюджета. В результате, к примеру, только в одном Гиждуванском районе 8 миллиардов сумов, а в городе Фергане 11 миллиардов сумов будет направлено на решение проблем, которые население считает наиболее актуальными.



Предоставление председателям махалли права включать в повестку заседаний местных Кенгашей вопросы, обязательные к рассмотрению, позволит добиться оперативного решения проблем.



Будет создана система выдвижения квалифицированных и инициативных кадров, работающих в махалле, на руководящие должности в государственных органах.



Законодательной палате и Сенату совместно с Кабинетом Министров до 1 апреля 2021 года необходимо разработать проекты новых законов, направленных на коренное совершенствование деятельности органов исполнительной власти, представительных органов на местах и института махалли. Эти документы должны четко разграничить полномочия, задачи и функции хокимов, их заместителей и советников.



В-четвертых, нетерпимость к любым проявлениям коррупции должна стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.



Все государственные органы, политические партии, общественные организации, средства массовой информации, каждый гражданин должны мобилизоваться на борьбу с этим злом.



Нам необходимо с раннего возраста прививать детям понимание того, что коррупция является очень серьезным преступлением, воспитывать непримиримость по отношению к ней, учить честному труду и добросовестному предпринимательству.



Крайне важно предупреждать коррупцию и обеспечивать прозрачность процессов принятия решений во всех государственных органах. Так, наши граждане с этого года получили возможность знакомиться с данными о государственных закупках и на этой основе поднимать уместные вопросы.



Министерству финансов поручается в трехмесячный срок наладить практику опубликования информации о доходах и расходах внебюджетных фондов государственных органов, закупках организаций с государственным участием, а также данных о государственных субсидиях и грантах.



Тот факт, что за последние два года судами было отменено около 2,5 тысячи решений хокимов, говорит о необходимости обеспечения прозрачности в процессе принятия таких решений. Для учета и опубликования решений местных органов государственной власти будет внедрена электронная информационная система.



Агентству по противодействию коррупции – в месячный срок внести предложение о расширении перечня открытых данных.



Одним из наиболее эффективных средств борьбы с коррупцией является создание открытой системы отбора кадров и их приема на работу. Поэтому вместо изживших себя методов отбора будет внедрена открытая и прозрачная конкурсная система, позволяющая оценить интеллектуальный потенциал кандидатов.



Также будет создана система регулярного обучения и оценки знаний государственных служащих в области предупреждения коррупции.



В-пятых, чтобы каждый человек в стране на примере собственной жизни ощутил результаты наших реформ, необходимо обеспечить своевременное и эффективное исполнение принимаемых документов.



За последние 4 года принято 150 законов, около 2 тысяч указов и постановлений, нацеленных на претворение в жизнь масштабных преобразований во всех сферах. Но нельзя сказать, что все руководители на местах понимают суть и смысл этих документов, используют предоставленные возможности, создают необходимые условия для населения и предпринимателей.



Действующая система контроля носит скорее формальный характер и не ориентирована на выявление и решение проблем в исполнении нормативно-правовых актов. Поэтому в следующем году будет введена новая система работы в этой сфере.



Отныне доведение до населения, разъяснение сути принятых документов, содействие в их реализации и контроль за исполнением будут основной задачей Министерства юстиции, его территориальных управлений и подразделений. Для этого Министерству юстиции предоставляются необходимые полномочия и ресурсы.



Также будет налажен широкий общественный контроль за исполнением принятых документов. В частности, планируется внедрить систему общественных слушаний и общественного мониторинга с активным привлечением к этому процессу институтов гражданского общества, СМИ и самих граждан.



Кроме того, на основе соответствующего анализа будут сокращены излишние задачи и функции, мешающие исполнению.



В областных, районных и городских Кенгашах народных депутатов, а на республиканском уровне – в Кабинете Министров внедряется практика ежемесячного критического обсуждения качества и состояния исполнения нормативных актов в государственных органах.



Правительству поручается в месячный срок совместно с Министерством юстиции, Агентством развития государственной службы и Академией государственного управления определить необходимые меры для внедрения этой системы.



Министру юстиции – внедрить систему по доведению до населения сути и результатов реформ, организовав выступления и передачи во всех средствах массовой информации, в том числе на телевидении, подготовку телепередач на тему "Решения Президента – исполнение и контроль".



В-шестых, одним из приоритетов наших реформ является дальнейшее повышение роли женщин в государственном и общественном управлении.



Как известно, в настоящее время ответственные ведомства, банки и хокимияты под руководством Федерации профсоюзов обстоятельно изучают проблемы более 6 миллионов женщин путем подворных обходов.



Мы должны признать, что в результате этих мероприятий впервые выявлено истинное положение дел на местах. Теперь на основе результатов изучения формируются "женские тетради", ведется поиск практических решений многих волнующих женщин социально-экономических проблем. В этом непосредственно помогают вновь созданные в махаллях консультативные советы женщин.



Мы хорошо понимаем, что это – только начало работы по решению стоящих перед нами задач в данном направлении.



Наш долг – сделать все возможное, чтобы создать достойные условия жизни для более 17 миллионов живущих в стране женщин – наших дочерей, матерей, бабушек.



Никто не сможет понять повседневные проблемы и заботы женщин лучше них самих.



В результате проведенных реформ по усилению роли женщин в государственном управлении сегодня они составляют 30 процентов депутатов и сенаторов в парламенте. В областных, городских и районных хокимиятах введена должность советника хокима по вопросам женщин.



В качестве следующего шага в повышении роли и статуса женщин в обществе, создании для них новых возможностей я предлагаю образовать Республиканский общественный женский совет, в который войдут активные и инициативные женщины, имеющие жизненный опыт и хорошо знающие проблемы женщин.



Думаю, все вы поддержите меня, если я предложу возглавить данный совет Председателю Сената Танзиле Камаловне Нарбаевой, обладающей большим опытом в этой сфере.



Логично, если деятельностью женских советов на местах будут руководить советники хокимов по вопросам женщин.



Считаю целесообразным передать образуемым советам республиканский и региональные фонды по поддержке женщин.



На поддержку бизнес-проектов женщин и для решения выявленных на местах проблем женщин из бюджета будет дополнительно направлено более 1 триллиона сумов. В этих целях Народный банк внедрит новую систему обучения женщин предпринимательству, разработки для них типовых бизнес-планов и оказания практической помощи в получении кредитов.



Олий Мажлису и Правительству – в месячный срок разработать предложение по созданию целостной системы, направленной на дальнейшее усиление роли женщин в обществе и государственном управлении.



Еще один важный вопрос – всесторонняя поддержка представителей старшего поколения. Это наш прямой долг и обязанность.



Для оказания на постоянной основе помощи пожилым людям будут расширены финансовые возможности республиканского фонда "Нуроний". На эти цели в следующем году фонду будет выделено 100 миллиардов сумов.



Увеличится объем средств, направляемых на материальную помощь и организацию содержательного досуга более чем 16 тысяч ветеранов, нуждающихся в постороннем уходе, расширен спектр оказываемых им социальных услуг. Кроме того, в новых санаториях в Бухаре, Карши и Ургенче, а также имеющихся лечебно-профилактических учреждениях смогут улучшить свое здоровье более 25 тысяч ветеранов.



Было бы целесообразно обогатить содержание и увеличить количество телепередач "Оталар сузи – аклнинг кузи", а также организовать новые передачи "Нуронийлар маслахати", "Махаллада гурунг" на центральных телеканалах, посвященные старшему поколению.



В-седьмых, мы продолжим поддержку негосударственных некоммерческих организаций и средств массовой информации в процессе развития свободного гражданского общества.



Деятельность Общественного фонда поддержки негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества должна быть сосредоточена на решении актуальных проблем на местах.



В частности, негосударственные некоммерческие организации будут широко привлекаться на основе социального заказа к выявлению существующих проблем на местах, их глубокому анализу, выработке предложений по решению и обеспечению общественного контроля над их реализацией.



Подобное взаимодействие следовало бы широко внедрить прежде всего в таких сферах, как образование, культура, медицина, экология, строительство, кадастровый учет, транспорт, коммунальное хозяйство, занятость, социальные услуги. В следующем году на организацию этой работы из бюджета будет выделено 60 миллиардов сумов.



Предлагаю также создать институт постоянного представителя негосударственных некоммерческих организаций в Законодательной палате. Считаю, что он должен быть наделен полномочиями участвовать в заседаниях нижней палаты парламента, вносить предложения об отражении в принимаемых законах вопросов действенного общественного контроля и социального партнерства.



Хочу обратить ваше внимание на следующий важный вопрос.



Нужно особо отметить, что средства массовой информации, наряду с объективным освещением масштабных изменений, происходящих в нашей стране, привлекают внимание государственных ведомств и общественности к актуальным проблемам на местах и побуждают руководителей всех уровней решать эти проблемы. Сегодня они все больше становятся "четвертой властью".



Конечно, острые и критические материалы не нравятся многим чиновникам на местах, нарушают их спокойное и беззаботное существование. Но гласность и свобода слова – это требование времени, требование реформ в Узбекистане.



В последние четыре года мы учимся жить и работать в создаваемой в нашем обществе атмосфере гласности и открытости, свободы слова.



Справедливая критика объективных журналистов и блогеров указывает на ошибки и недостатки действующих по-старинке руководителей, вынуждая их менять стиль работы и повышать свою ответственность.



Отныне каждый государственный орган должен в своей повседневной деятельности наладить постоянный диалог и сотрудничество со средствами массовой информации.



Свидетельством наших уверенных шагов по пути либерализации законодательства в этой сфере стало недавнее исключение из Уголовного кодекса норм, предусматривавших наказание в виде лишения свободы за клевету и оскорбление в СМИ.



В следующем году правовые основы обеспечения свободы слова, всестороннего развития средств массовой информации, свободной деятельности журналистов и блогеров будут еще больше укреплены.



В то время, когда наша страна только вступила в новый этап развития, в целях широкой поддержки и защиты средств массовой информации, создания и содействия информационным службам государственных органов было образовано Агентство информации и массовых коммуникаций. Чтобы вывести на новый уровень реформы в информационной сфере, обеспечить ее дальнейшее развитие, всемерную поддержку независимой деятельности СМИ, считаю небходимым критически пересмотреть деятельность агентства.



Уважаемые депутаты и сенаторы!



В новом году мы продолжим наши реформы, направленные на обеспечение защиты прав и свобод человека, верховенства закона.



Как вы знаете, за последние 4 года мы сделали решительные шаги по реформированию судебно-правовой системы. Было принято более 40 законов, указов и постановлений по приоритетным вопросам в этой сфере.



Справедливость – прочный фундамент государственности. Судебная власть играет решающую роль в обеспечении правосудия и верховенства закона.



С этой точки зрения нам предстоит еще много работы в данном направлении.



Первое. Принцип "один суд – одна инстанция", который внедряется с нового года, должен стать главным критерием обеспечения справедливости, законности и стабильности судебных решений.



Сегодня жалобы на решения областных судов ими же и рассматриваются. Только в 2019 году 13 тысяч таких решений областных судов были изменены или отменены Верховным судом.



Со следующего года будут упразднены дублирующие судебные инстанции. Не отвечающая стандартам правосудия практика рассмотрения дел в надзорном порядке будет отменена.



Очередной важный вопрос: с нового года три категории судов областного уровня – по гражданским, экономическим и уголовным делам – будут объединены в один суд. Это новшество создаст удобства для населения и предпринимателей.



Также с начала года как новая процедура будет введена практика предварительного слушания в суде. Так, при наличии достаточных оснований для приостановления или прекращения дела суд в кратчайшие сроки примет соответствующее решение, в связи с чем отпадет необходимость возвращать дело в органы следствия или прокуратуры, как это было ранее.



Еще одно важное нововведение – для надлежащей защиты прав инвесторов в Верховном суде образована специальная судебная структура по рассмотрению инвестиционных споров и дел о конкуренции. Теперь инвестор может по своему усмотрению напрямую обратиться в Верховный суд для разрешения спора.



В ходе дальнейшего расширения цифровизации судебной системы для наших граждан будет создана возможность подавать документы в режиме онлайн, не приходя в суд, а также удаленно следить за ходом рассмотрения своих заявлений.



Второе. Продолжится работа по более широкому внедрению принципа гуманизма в систему исполнения наказаний. В частности, исходя из международных стандартов будут поэтапно сокращены 25 колоний-поселений.



Впредь если наказание, назначенное лицу, впервые приговоренному к лишению свободы, будет заменено более мягким, то он, вместо определения в колонию-поселение, будет направлен под пробационный надзор. В результате такого послабления 6 тысячам лиц, отбывающих ныне наказание, будет предоставлен шанс жить у себя дома с семьей под присмотром махалли.



В то же время полномочия по замене наказания более мягким и подаче ходатайства об условно-досрочном освобождении передаются от учреждений по исполнению наказаний вновь создаваемым гуманитарным комиссиям.



Третье. Необходимо кардинально пересмотреть с целью совершенствования систему предотвращения пыток в оперативно-розыскной деятельности, органах следствия и исполнения наказаний. Абсолютно справедливо, что подобные случаи, которые до сих пор имеют место, вызывают серьезное возмущение граждан и вредят международной репутации нашей страны.



Палатам Олий Мажлиса и Национальному центру по правам человека следует в двухмесячный срок разработать предложения по расширению полномочий Омбудсмана в области предотвращения пыток, а также усиления общественного контроля в этой сфере. Необходимо наладить систему ежеквартальных мониторинговых посещений следственных изоляторов и пенитенциарных учреждений при участии представителей общественности.



Палатам Олий Мажлиса следует ежегодно заслушивать отчет Уполномоченного по правам человека о предотвращении пыток и определять необходимые меры по полному искоренению этого крайне негативного явления.



Четвертое. В прошлом году был установлен порядок прямого предоставления гражданства Республики Узбекистан тем, кто приехал в нашу страну до 1995 года. Это дало возможность более 50 тысячам человек получить гражданство.



Как вы смотрите, если в продолжение этой работы в следующем году мы напрямую предоставим гражданство Узбекистана лицам без гражданства, которые приехали в нашу страну до 2005 года и проживают здесь постоянно? Благодаря этому еще 20 тысяч человек получат возможность стать гражданами Узбекистана.



Отныне будет введен порядок предоставления гражданства напрямую лицам без гражданства, постоянно проживающим в нашей стране в течение 15 лет.



Уважаемые участники собрания!



На фоне сложных процессов, происходящих в мире, продолжающихся конфликтов и противостояний в ближнем и дальнем зарубежье мы должны усилить нашу работу по обеспечению мира и безопасности в стране.



В следующем году мы уделим особое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны, в частности, повышению мощи наших Вооруженных Сил, профессионального

и физического потенциала армии, социальной поддержке военнослужащих и их семей, воспитанию нашей молодежи в духе патриотизма.



Будут внедрены новые подходы к обеспечению общественной безопасности и созданию безопасной среды в каждой махалле.



Продолжаться реформы, направленные на то, чтобы правоохранительные органы на деле стали надёжными защитниками интересов наших граждан и спокойствия населения.



Стихийные бедствия и техногенные катастрофы, произошедшие в стране в последние годы, пожары в осенне-зимний период и многие другие неблагоприятные явления требуют дальнейшего совершенствования действующей системы защиты

территорий от чрезвычайных ситуаций.



В стране строится множество крупных объектов, высотных зданий, что также требует создания новой эффективной системы обеспечения пожарной безопасности. Необходимо кардинально укрепить материально-техническую базу и кадровый потенциал пожарно-спасательных подразделений.



В связи с этим Правительству поручается в двухмесячный срок разработать проект закона "О чрезвычайном положении"

и программу мер по решению обозначенных проблем.



Уважаемые сенаторы и депутаты!



Дорогие гости!



При реализации внешней политики нашей страны в 2021 году приоритетное значение для нас будут иметь следующие задачи.



Во-первых, будет усовершенствована Концепция внешней политики Республики Узбекистан с учетом проводимой нами открытой, прагматичной и конструктивной внешней политики, а также наших долгосрочных стратегических целей.



Во-вторых, особое внимание мы уделим дальнейшему укреплению многовековой дружбы, отношений добрососедства, стратегического партнерства и взаимного доверия с государствами Центральной Азии. Это является приоритетом нашей внешней политики.



Сложные условия пандемии еще раз продемонстрировали, насколько мы нужны друг другу и взаимосвязаны. Для всестороннего последовательного изучения таких позитивных процессов в этом году в Ташкенте был создан Международный институт Центральной Азии.



В следующем году в Ташкенте состоится Международная конференция высокого уровня по взаимодействию нашего региона

с Южной Азией.



Наряду с этим планируется проведение совместно с ЮНЕСКО международной конференции "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций" в городе Хиве.



В-третьих, мы будем и далее расширять многоплановые

и взаимовыгодные отношения со странами – нашими основными партнерами – Россией, Китаем, США, Турцией, Германией, Францией, Великобританией, Южной Кореей, Японией, Индией, Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами.



Министру иностранных дел и его заместителям, послам нашей страны за рубежом следует внедрить новую, более эффективную систему работы в этом направлении.



В-четвертых, мы твердо уверены, что в соседнем Афганистане наступит долгожданный мир, и продолжим оказывать всемерную помощь в этом благородном деле.



Не будет преувеличением сказать, что Ташкентская международная конференция заложила прочную основу для продвижения глобальных усилий по решению афганской проблемы.



На сегодняшний день нами сделаны первые практические шаги по реализации проекта строительства Трансафганского транспортного коридора, который соединит Центральную Азию с Индийским океаном. Его осуществление послужит обеспечению стабильности и устойчивого экономического развития во всем регионе.



В-пятых, вопросы развития тесного сотрудничества с ООН, другими авторитетными международными и региональными структурами всегда будут в центре нашего внимания.



В этом году Узбекистан впервые председательствовал

в Содружестве Независимых Государств, и, несмотря на пандемию, были успешно проведены все – более 60 – запланированных международных мероприятий, принято около 70 важных документов.



Начата также серьезная подготовка к председательству Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества в 2021-2022 годах.



В-шестых, мы будем последовательно укреплять наши достижения в области прав человека, свободы слова и религии в сотрудничестве с ведущими международными организациями.



В следующем году под эгидой Организации Объединенных Наций проведем международный форум "Образование в области прав человека", Всемирную молодежную конференцию по правам молодежи и региональную конференцию по вопросам религиозных свобод.



В-седьмых, предлагаю создать фонд "Ватандошлар" для поддержки и укрепления связей с нашими соотечественниками, проживающими во многих странах мира.



В-восьмых, мы поднимем на качественно новый уровень работу по укреплению в нашем обществе атмосферы межнационального согласия и толерантности.



Всем вам известно, что в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

30 июля ежегодно широко отмечается как Международный день дружбы. Предлагаю определить эту дату в Узбекистане как День дружбы народов.



В-девятых, серьезную обеспокоенность у нас вызывает ухудшение экологической ситуации в регионе и во всем мире.



Вместе с соседними странами и мировым сообществом мы решительно продолжим нашу деятельность по смягчению последствий экологической катастрофы, вызванной трагедией Аральского моря.



На его высохшем дне создаются сотни тысяч гектаров лесопосадок, в Приаралье проводится огромная работа по строительству и благоустройству. Всё это вдохновляет наш народ на достижение новых рубежей. В этой связи мы усилим практическую работу в рамках Многопартнерского Трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.



Дорогие соотечественники!



Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, угроза пандемии может сохраняться еще долгое время. Пока неизвестно, как долго будет продолжаться это испытание для человечества.



По прогнозам Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, авторитетных экспертов, пандемия может обострить кризисные явления, социальную напряженность, нищету и другие проблемы во всем мире.



Все мы понимаем, что после пандемии социально-экономическая картина мира, безусловно, изменится.



Как показывает опыт, лишь государства с сильной и эффективной системой управления и сплоченным населением будут способны своевременно предотвратить широкое распространение пандемии и устранить ее последствия.



Это доказывает и опыт Узбекистана во время борьбы против пандемии. Но мы не должны успокаиваться достигнутыми результатами, а внимательно следить за ситуацией в мире и прежде всего заботиться об обеспечении наших национальных интересов.



В сегодняшней сложной обстановке главной задачей должно стать последовательное продолжение начатых в стране комплексных реформ, наших уверенных шагов на пути построения нового Узбекистана.



Обеспечение экономической и политической стабильности в период глобального кризиса, решение имеющихся проблем на местах, поддержка нуждающихся слоев населения, реализация надежд и устремлений нашей молодежи должны стать первоочередной задачей руководителей всех уровней, начиная с Президента.



Основное требование в осуществлении этих актуальных задач –эффективная скоординированная деятельность институтов государства и общества, повышение ее результативности и качества.



В 2021 году состоится важное политическое событие в жизни нашей страны и народа – выборы Президента.



Центральной избирательной комиссии следует обратить особое внимание на организацию предстоящих выборов на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов.



Прежде всего необходимо формирование у членов избирательных комиссий системных знаний об избирательном законодательстве и международных стандартах.



Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах.



Уверен, что эта важная политическая кампания продемонстрирует неуклонный рост политической и правововой культуры, расширение мировоззрения и укрепление гражданской позиции избирателей, всех наших соотечественников в условиях нового Узбекистана.



Дорогие друзья!



Думаю, что наш парламент, политические партии, негосударственные организации, наше мудрое старшее поколение и инициативная молодежь выскажут свои мнения о приоритетных задачах, изложенных в сегодняшнем Послании.



С учетом предложений и мнений широкой общественности относительно определенных сегодня приоритетов и задач Правительству следует в месячный срок разработать и представить на утверждение Государственную программу на 2021 год и Программу развития Узбекистана после пандемии.



Нужно подчеркнуть, что у нас достаточно природных ресурсов, сил и потенциала для достижения поставленных целей.



И в этом прочной опорой для нас является наш многонациональный народ – уважаемые ветераны, трудолюбивые и заботливые женщины, современно мыслящая, никому и ни в чем не уступающая молодежь.



Самое главное, в нашем обществе царит атмосфера мира, межнационального согласия и толерантности, милосердия и доброты.



Сплотившись вокруг общей цели "Нам жить в новом Узбекистане – свободной и процветающей стране!", с чувством глубокой ответственности, упорно трудясь, мы, безусловно, достигнем намеченных нами рубежей.



Сегодня мы с добрыми намерениями ставим перед собой очень важные задачи на 2021 год.



Конечно, выполнить их будет непросто. В разных сферах нашей жизни, к сожалению, еще немало проблем и недостатков.



Не секрет, что из-за отсутствия правильной организации работы на местах у некоторых руководителей не хватает компетентности и квалификации, имеют место бюрократизм, коррупция, равнодушие и халатность.



Мы хорошо знаем эти проблемы. И чтобы преодолеть препятствия, мешающие нашему развитию, неуклонно продолжим начатые нами реформы.



С этой точки зрения в новом году нам нужно работать самоотверженно, с большей отдачей. Впереди нас может ждать еще немало жизненных трудностей, и мы должны быть к этому готовы.



Но как бы ни было сложно, мы не свернем с пути демократических реформ. Будем идти вперед, только вперед. И для этого у нас есть все возможности. Ведь наш народ – уже не тот, каким был вчера. Сегодняшний Узбекистан – не вчерашний Узбекистан.



Мощь и воля нашего народа, который в нынешних непростых условиях преодолевает все испытания и невзгоды, становятся еще сильнее. Каждый наш соотечественник еще глубже осознает, что его жизнь и судьба неразрывно связаны с судьбой и будущим Родины.



Уверенность в своих силах и возможностях делает нас более стойкими, объединяя на пути к высокой цели формирования фундамента нового Ренессанса нашей страны. Это стремление наполняется практическим содержанием, превращается в великое, поистине всенародное движение. Находиться в его рядах – огромное счастье и большая честь.



И я желаю каждому из нас этого счастья – преданно служить нашей любимой Родине, нашему благородному народу!



Пользуясь случаем, искренне поздравляю вас и в вашем лице всех наших соотечественников с наступающим новым, 2021 годом.



Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям!



Пусть счастливой и прекрасной будет жизнь наших детей и внуков!



Спасибо за внимание".

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