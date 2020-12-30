



Глава Узбекистана провел разговоры с коллегами по Центральной Азии



ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные разговоры с Президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и исполняющим обязанности Президента Кыргызской Республики Талантом Мамытовым. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, проблемы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи