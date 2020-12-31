



Проведена беседа глав Узбекистана и РФ



ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы двух государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года, обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития узбекско-российского взаимодействия по всему спектру приоритетных направлений, обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи