Проведена беседа глав Узбекистана и РФ

Проведена беседа глав Узбекистана и РФ31.12.2020 09:20
ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Главы двух государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года, обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития узбекско-российского взаимодействия по всему спектру приоритетных направлений, обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.
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