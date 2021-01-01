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Глава государства поздравил узбекистанцев
01.01.2021 12:12

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю наступления 2021 года.

В обращении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Наш родной Узбекистан вступает в новый – 2021 год.

От всего сердца поздравляю весь наш многонациональный народ – дорогих ветеранов, милых женщин, нашу замечательную молодежь с этим прекрасным праздником.

Желаю всем вам здоровья, счастья, мира и процветания.

Дорогие друзья!

Все мы знаем, насколько нелегким был 2020 год для всего мира, в том числе для нашей страны. Пандемия коронавируса, глобальный кризис стали серьезным испытанием для человечества.

Несмотря на сложную ситуацию, благодаря самоотверженному труду нашего народа в стране осуществлены огромные преобразования во всех сферах.

Стабильно развиваются ведущие отрасли экономики. Введены в строй десятки высокотехнологичных предприятий, новых транспортных систем. Строятся современные жилые дома, дороги и мосты, детские сады и школы, больницы, объекты культуры и спорта.

Наши трудолюбивые, умелые дехкане и фермеры вырастили богатый урожай. Еще более широкие возможности открылись для развития малого бизнеса и частного предпринимательства. В течение года созданы тысячи новых рабочих мест, особенно для женщин и молодежи.

Уходящий год был богат на важные события и в культурно-гуманитарной сфере.

Мы укрепили отношения дружбы и сотрудничества с зарубежными государствами, прежде всего с нашими соседями. Сделаны важные шаги для дальнейшего повышения авторитета Узбекистана на международной арене.

Дорогие соотечественники!

Наступающий 2021 год объявлен в Узбекистане Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.

В новом году мы последовательно продолжим начатые масштабные реформы в экономической и социальной сферах.

Главной задачей для нас останется укрепление в стране мира и стабильности, межнационального согласия, атмосферы взаимного уважения и поддержки.

Особое значение мы будем придавать повышению благосостояния и усилению социальной защиты населения. В центре нашего внимания будут находиться вопросы обеспечения жизненных интересов молодежи, женщин и людей старшего поколения. На новый уровень мы поднимем работу по охране здоровья населения, утверждению в обществе здорового образа жизни.

2021 год – это год 30-летия независимости нашего государства. И конечно, мы все вместе достойно отметим эту славную дату в истории нашей Родины.

Одним словом, будет последовательно продолжена огромная созидательная работа по строительству нового Узбекистана.Дорогие друзья!

В этот праздничный вечер, обращаясь к вам, от всей души желаю:

Пусть в 2021  году в каждой семье, во всей нашей стране будут мир, счастье и благополучие!
Пусть сбудутся все наши добрые мечты и надежды!
Пусть процветает наш родной Узбекистан!

С Новым годом вас, дорогие соотечественники!".

УЗИНФОРМ

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