



ИБР выделяет Узбекистану финансирование на сумму 509,2 млн долларов



НОВОСТИ В МИРЕ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. В конце минувшего года Совет директоров Исламского банка развития (ИБР) одобрил финансирование двух проектов в Узбекистане на общую сумму 509,2 млн долларов США.



Первый проект стоимостью 200 млн долларов предусматривает модернизацию ряда инфраструктурных и социальных объектов в Республике Каракалпакстан, а также Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. В рамках проекта намечены строительство и реконструкция 1161 км систем водоснабжения, 626 км подъездных и внутримассивных дорог, 1154 км низковольтных линий электропередач, 693 км ирригационно-дренажных сетей, 155 образовательных, медицинских и более 100 других объектов.



Второй проект, на реализацию которого выделено 80 млн долларов, предусматривает имплементацию второй фазы программы по комплексному совершенствованию системы оказания медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями посредством оснащения отечественных клиник современным медицинским оборудованием. Реализация проекта позволит наладить диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях, и в целом повысить качество лечения пациентов: более 1,8 млн женщин смогут пройти диагностический скрининг, а 150 тысяч онкобольных – получить качественную медицинскую помощь. Ранее в рамках первой фазы данной программы ИБР были выделены средства в размере 37 млн долларов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи