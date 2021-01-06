



Погода в Узбекистане на 7 января



ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 января, погода по прогнозам синоптиков: 7-8 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 3-5° мороза.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла; по Устюрту ночью 15-20° мороза, днем 2-7° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, по северу Навоийской области 15-20° мороза, днем 2-7° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза.

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