В ведомстве внешней торговли определили задачи по дальнейшей работе

ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. 4 января в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана в формате онлайн было проведено совещание с сотрудниками ведомства, посвященное подведению итогов работы в уходящем году и определению задач по дальнейшей деятельности.

В частности, была критически рассмотрена работа отдельных управлений и структурных подразделений, дана всесторонняя оценка качеству и своевременности реализованных мер по мониторингу инвестиционной и внешнеторговой деятельности в разрезе отраслей и регионов, формированию новых инвестиционных проектов, привлечению инвестиций, выработке предложений по совершенствованию промышленной политики, оказанию практической поддержки предпринимателям и экспортерам и повышению занятости населения, а также отработаны конструктивные предложения по устранению имеющихся недостатков.

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