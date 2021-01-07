Запущена инициатива Центрально-Азиатского инвестиционного партнерства

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня правительства Узбекистана, Казахстана и Соединенных Штатов Америки опубликовали заявление об инициативе "Центрально-Азиатского инвестиционного партнерства".

В нем говорится:

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Правительства Соединенных Штатов Америки, Республики Узбекистан и Республики Казахстан объявляют о запуске инициативы "Центрально-Азиатское инвестиционное партнёрство". Участники приветствуют присоединение других стран к данной платформе в целях содействия региональному экономическому партнерству и процветанию.

Посредством данной инициативы Финансовая корпорация международного развития США (DFC), Министерство инвестиций

и внешней торговли Республики Узбекистан и Международный финансовый центр "Астана", действующий в интересах Правительства Республики Казахстан, приложат все усилия для привлечения не менее

1 миллиарда долларов США в течение пяти лет для поддержки проектов, способствующих росту частного сектора и расширению экономических связей в Центральной Азии и в регионе в целом.

Целью "Центрально-Азиатского инвестиционного партнерства" будет являться продвижение проектов в сфере частного сектора, соответствующих международным стандартам качества инфраструктуры и способствующих росту инклюзивных, прозрачных и устойчивых инвестиций. Таким образом, партнеры будут способствовать успешной реализации проектов и мобилизуют привлечение дополнительных частных инвестиций в регион.

"Центрально-Азиатское инвестиционное партнерство" является важным шагом в продвижении усилий США по поддержке экономического роста и процветания Центральной Азии. Данная инициатива, функционируя посредством платформы "С5+1", будет стремиться использовать все имеющиеся возможности для наращивания торговли, стимулирования комплексного развития и углубления многосторонних связей, имея целью укрепление и рост экономик стран Центральной Азии.

Поскольку регион стремится преодолеть экономические последствия пандемии COVID-19, подобное сотрудничество и устойчивость важны как никогда.

"Центрально-Азиатское инвестиционное партнерство" основано на стремлении к развитию и процветанию каждой из центральноазиатских стран.

В дополнение к поддержке региональных проектов, DFC продолжит углублять партнерство в Центральной Азии путем подписания двусторонних Меморандумов о взаимопонимании с Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Международным финансовым центром "Астана", действующим в интересах Правительства Республики Казахстан, а также изучая новые возможности для поддержки развития деятельности инвестиционных фондов и реализации совместных проектов".

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