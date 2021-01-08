



МИД Узбекистана посетил посол Индии



ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомство внешней политики Узбекистана нанес визит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Маниш Прабхат. Его принял Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев. Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов взаимодействия двух стран в сфере оказания содействия мирному урегулированию ситуации в Афганистане по политическому, экономическому и культурно-гуманитарному направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи