МИД Узбекистана посетил посол Индии

МИД Узбекистана посетил посол Индии08.01.2021 21:58
ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомство внешней политики Узбекистана нанес визит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Маниш Прабхат.
Его принял Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев.
Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов взаимодействия двух стран в сфере оказания содействия мирному урегулированию ситуации в Афганистане по политическому, экономическому и культурно-гуманитарному направлениям.
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