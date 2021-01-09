



В Ташкент прибыла делегация США



ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте пребывает с рабочим визитом делегация Соединенных Штатов Америки во главе с главным исполнительным директором Корпорации финансирования международного развития Адамом Болером. Сегодня делегация посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где их принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики, сельского хозяйства, здравоохранения, инвестиций, инфраструктуры, защиты прав человека, обеспечения гендерного равенства и других, углубления взаимодействия с другими странами Центральной и Южной Азии.

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