Делегация США посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января прибывшая с визитом в страну делегация Соединенных Штатов Америки во главе с главным исполнительным директором Корпорации финансирования международного развития Адамом Болером посетила Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, где их принял руководитель ведомства Сардор Умурзаков.

В ходе встречи были рассмотрены практические аспекты развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана и США, реализации инициативы "Центрально-Азиатского инвестиционного партнерства", строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", а также осуществления совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, фармацевтической и химической отраслей, а также сельского хозяйства.

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