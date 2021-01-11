Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 77611 инфицированных

ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 11 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 77 тысяч 611 человек. Число умерших от COVID-19 составило 617 человек. Выздоровели 76 тысяч 67 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 85-е место в мире, по смертности - 92-е.

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