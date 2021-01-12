Погода в Узбекистане на 13 января

Погода в Узбекистане на 13 января12.01.2021 19:07
ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 января, погода по прогнозам синоптиков:
13-15 января по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, по предгорным и горным районам Ташкентской, Наманганской областей местами возможны осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3° мороза2° тепла.
УЗИНФОРМ