



Погода в Узбекистане на 13 января



ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 января, погода по прогнозам синоптиков: 13-15 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, по предгорным и горным районам Ташкентской, Наманганской областей местами возможны осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3° мороза2° тепла.

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