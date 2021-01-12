



Глава Узбекистана провел разговор с новым коллегой из Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. 11 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с вновь избранным Президентом Кыргызской Республики Садиром Жапаровым. В ходе беседы глава государства поздравил нового коллегу с победой на выборах и проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана, а также обсудил с ним актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

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