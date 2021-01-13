Рассмотрены вопросы совершенствования работы отрасли машиностроения

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с членами правительства, которое было организовано с целью обсуждения вопросов развития конкурентоспособности и совершенствования работы машиностроительной отрасли страны.

В ходе встречи была озвучена информация об имеющемся интересе со стороны инвесторов к развитию машиностроения в Узбекистане, прежде всего промышленной сборки автомобилей.

В данной связи глава государства дал ряд поручений по обеспечению равных условий для производителей, исходя из уровня локализации, а также трансформированию работы государственных предприятий отрасли с целью их оптимизации для организации конкурентоспособного производства.

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