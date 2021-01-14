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Глава государства поздравил военнослужащих
14.01.2021 13:06

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к сотрудникам военных и правоохранительных органов страны по случаю отмечаемого сегодня Дня защитников Родины и 29-летия со дня образования Вооруженных сил страны.

В обращении говорится:

"Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы!

Ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с 29-летием образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины.

Этот день стал в стране поистине всенародным праздником, олицетворяющим такие высокие гражданские качества, как патриотизм, преданность Родине, мужество и отвага, испокон веков присущие нашему народу.

Сила и мощь нашей армии – в единстве и солидарности военнослужащих и всего народа. Сегодня мы это осознаем особенно глубоко, как никогда раньше.

Пока у нас есть источник такой великой духовной мощи, никакая сила не сможет угрожать мирной и спокойной жизни, независимости Узбекистана и заставить нас свернуть c пути демократических преобразований.

Мы по праву гордимся храбрыми и отважными военнослужащими, преданными своей священной клятве – сильными и мужественными сыновьями нашей страны, самоотверженно, с честью несущими службу на суше и в воздушном пространстве.

Выражаю огромную признательность всем родителям солдат и офицеров Вооруженных Сил Узбекистана, воспитавшим своих сыновей настоящими патриотами, а также их супругам, которые делят с ними все радости и трудности военной жизни.

Мы видим в вас огромную духовную силу, являющуюся опорой национальной армии. И сегодня еще раз с полным удовлетворением отмечаем ваш достойный вклад в повышение оборонной мощи нашей Родины.

Уважаемые друзья!

Четыре года назад мы определили приоритетные направления коренных реформ в сфере военного строительства и на этой основе осуществляем масштабную работу по укреплению оборонного потенциала страны и развитию Вооруженных Сил.

За прошедший короткий срок принята новая Оборонная доктрина, кардинально пересмотрены структура и задачи силовых компонентов, усовершенствована система управления войсками, реализованы важные проекты по оснащению национальной армии современными образцами вооружения и техники.

Создана уникальная система военно-административных секторов, позволившая повысить роль органов государственной власти на местах в укреплении обороноспособности страны. Самое главное, это послужило обеспечению единства армии и народа.

Сегодня Вооруженные Силы Узбекистана являются надежным гарантом независимости Родины, мирной и благополучной жизни народа, способны достойно отразить любую угрозу, стали важным институтом патриотического воспитания молодежи и военнослужащих.

Прошедший 2020 год был для нашей страны, как и для всего мира, серьезным испытанием.

Мы с огромной благодарностью отмечаем, что наши Вооруженные Силы, успешно и достойно выполняя поставленные задачи, приняли также самое активное участие в борьбе против пандемии коронавируса, преодолении последствий стихийных и техногенных бедствий в Бухарской и Сырдарьинской областях.

Все это ярко подтверждает, что для наших защитников Родины руководством к действию стал благородный принцип великого Амира Темура: "Служить интересам народа – священный долг каждого честного человека, каждого руководителя".

Особого признания заслуживают наши военные врачи, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб, проявившие настоящее мужество, храбрость, высокий профессионализм и патриотизм.

В этой непростой ситуации было принято решение о создании Военно-медицинской академии Вооруженных Сил, деятельность которой будет способствовать своевременному и эффективному выполнению стоящих перед нами актуальных задач в сфере охраны здоровья нашего населения. 

Новая академия, единственная в Центральной Азии, сосредоточится на подготовке высококвалифицированных специалистов военной медицины, в том числе принимающих участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В академии создается самая современная учебно-материальная база, основанная на инновационных разработках и технологиях мирового уровня.

Ранее принятые меры по совершенствованию организационной структуры позволили повысить уровень боевой подготовки и боеспособность войск.

Свидетельством тому являются международные учения, армейские и спортивные состязания, где наши воины, не уступая военнослужащим армий ведущих стран мира, демонстрируют свое мастерство, твердость духа, волю к победе, показывают себя достойными наследниками наших великих предков.

Уважаемые соотечественники!

Несмотря на глобальный экономический кризис, в прошлом году проведена масштабная работа по социальной защите военнослужащих и их семей, благоустройству военных городков, формированию их современной инфраструктуры.

Созданы дополнительные рабочие места для членов семей военнослужащих, трудоустроены свыше 3 тысяч военных пенсионеров. Более чем 1 тысяче детей военных предоставлены государственные гранты для обучения в высших учебных заведениях.

Безусловно, в Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения эта работа будет продолжена и поднята на новый, более высокий уровень.

На состоявшемся недавно Форуме молодежи Узбекистана, в Послании парламенту и народу страны конкретно определены необходимые меры в этом направлении.

Мы мобилизуем все наши силы и возможности для воспитания подрастающего поколения нового Узбекистана физически крепким и духовно стойким, преданным своей Родине, которым по праву будет гордиться наш народ.

В условиях возрастающих вызовов и угроз в мировом информационном пространстве, идеологических противостояний всем нам необходимо быть бдительными и внимательными, иметь активную гражданскую позицию.

Наши военнослужащие совместно с государственными и общественными организациями должны усилить работу по формированию идеологического иммунитета у лиц, попавших под влияние чуждых идей, оказанию содействия им и их детям в возвращении к нормальной жизни. 

Дорогие защитники Родины!

Мы все хорошо осознаем, что в условиях продолжающихся сложных процессов, конфликтов и противостояний в разных регионах мира должны усилить нашу работу по обеспечению мира и безопасности в стране.

В частности, нашими главными задачами остаются укрепление обороноспособности страны, оснащение подразделений Вооруженных Сил современным вооружением и техникой, широкое использование в системе управления войсками информационных технологий, дальнейшее повышение боевого и профессионального потенциала войск.

Несомненно, общими усилиями мы достигнем этих целей, обеспечим мирное небо над нашей Родиной, спокойный и созидательный труд нашего народа.  

Дорогие друзья!

В этот праздничный день еще раз поздравляю всех вас и членов ваших семей с 29-летием образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в вашей благородной и ответственной службе.

Пусть всегда вам сопутствуют высокое доверие и уважение нашего народа!".

УЗИНФОРМ

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