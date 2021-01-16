



МИД Узбекистана посетил посол Пакистана



ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января в ведомство внешней политики Узбекистана нанес визит Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Сайид Али Асад Гилани. Его принял специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев. В ходе состоявшихся переговоров стороны провели обмен мнениями по вопросам оказания содействия мирному урегулированию ситуации в Афганистане, восстановлению связей страны с другими государствами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи