



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества с Японией



ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января в ведомстве внешней торговли Узбекистана была организована видеоконференция между министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым и министром финансов Японии Таро Асо. В ходе проведенных переговоров состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах инвестиций, экономики и торговли, финансов, производства и услуг, расмотрен ход сотрудничества с Японским агентством международного сотрудничества (JICA), определены график и повестка предстоящих совместных мероприятий, таких как 3­-е заседания узбекско-японского межпарламентского форума, очередных заседаний узбекско-японского и японско-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи