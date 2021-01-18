Послам Узбекистана за рубежом даны задачи по дальнейшей работе

ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 17 января в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была организована расширенная встреча с руководителями дипломатических миссий страны за рубежом, которая прошла при участии представителей руководства Администрации Президента, соответствующего комплекса Кабинета Министров, министра иностранных дел Абдулазиза Камилова и министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова.

Целью проведения встречи явился анализ деятельности посольств по итогам 2020 года, а также рассмотрение ключевых приоритетов в их дятельности на наступивший год.

В ходе встречи была дана всесторонняя оценка работы каждого дипломата с акцентом на реализованные меры и достигнутые результаты в инвестиционной и внешнеторговой сферах.



Отмечалась приоритетность экономической составляющей в разработке средне- и долгосрочных стратегий взаимоотношений со странами-партнерами. В данной связи перед руководителями дипломатических миссий были поставлены конкретные задачи по выработке новых механизмов привлечения иностранных инвестиций и оказанию действенной поддержки отечественным экспортерам, а также обеспечению эффективной защиты их прав и интересов.



В отдельном порядке были рассмотрены практические аспекты подготовки к масштабным мероприятиям международного значения, намеченным к проведению в текущем году­.

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