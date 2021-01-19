



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества с ФРГ



ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Гюнтером Оверфельдом. Встреча была организована с целью обсуждения вопросов активизации узбекско-германского сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса, инвестиций, банков и финансов, науки, образования и культуры, углубления взаимодействия по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи