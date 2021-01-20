В Ташкент прибыл новый посол Королевства Иордания

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Иорданского Хашимитского Королевства Демией Зухейром Хаддодом, который прибыл в страну для вступления в должность.

В ходе встречи министр и его гость рассмотрели текущие вопросы и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, провели обмен мнениями по графику предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

С июля 2015 по сентябрь 2020 года послом Иордании в Ташкенте работал Салих Ахмад аль-Джаварнех.

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