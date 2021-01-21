Погода в Узбекистане на 22 января

ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 января, погода по прогнозам синоптиков:

22 января по территории республики пройдут осадки (дождь с переходом в снег). По предгорным и горным районам снег, местами возможен сильный. По Каракалпакстану, Хорезмской области без осадков.

21-22 января ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с.

22-23 января температура воздуха понизится ночью до 5-10° мороза, днем до 0-5° мороза; по северу ночью до 12-15° мороза, днем до 5-8° мороза.

22-23 января среднесуточная температура воздуха будет на 8-10° ниже нормы.

На дорогах возможна гололедица.

21-22 января по горным районам республики лавиноопасно.

в Ташкенте : Переменная облачность, временами снег. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза. в Ташкентской области:

Переменная облачность, осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза-2° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, по предгорным и горным районам республики осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 5-10° мороза.



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