



Глава МИД Узбекистана провел встречу с советником президента



ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с советником Президента страны по вопросам экономического развития, эффективного государственного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти. В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана с другими странами региона Центральной Азии, прежде всего, в сферах обеспечения безопасности, торговли и экономики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи