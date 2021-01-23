Глава государства сменил хокима Бухарской области

Глава государства сменил хокима Бухарской области23.01.2021 09:57
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Вчера пребывающий с рабочим визитом в Бухарской области Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов.
В ходе мероприятия глава государства выдвинул на должность руководителя администрации вилоята кандидатуру Ботира Зарипова, который с ноября минувшего года является временно исполняющим обязанности хокима.
Кандидатура хокима была утверждена в ходе голосования депутатов.
На должность первого заместителя хокима области был назначен Нозимжон Холмуродов (прежний заместитель министра инвестиций и внешней торговли), на пост прокурора Бухарской области – бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Махмуд Истамов, на должность хокима Вабкентского района – Фарход Умаров.
УЗИНФОРМ