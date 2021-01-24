Новый генконсул Узбекистана приступил к работе в Новосибирске

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Генеральный консул Республики Узбекистан в городе Новосибирске (Российская Федерация) Тимур Рахманов приступил к исполнению своих обязанностей.



По информации МИД, ранее он работал первым секретарем в генконсульстве страны в этом городе. Назначение на пост генконсула было произведено 15 января.

Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске долгое время (до 2018 года, когда начали функционировать консульства в Санкт-Петербурге, Алматы, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Владивостоке) было единственным консульством республики в РФ (наряду с посольством в Москве). Оно было открыто для помощи не только узбекским гражданам, но и россиянам, проживающим в консульском округе. В его состав входят: Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ.

С ноября 2018 года генконсулом Узбекистана в Новосибирске являлся Юсуп Кабулжанов.

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