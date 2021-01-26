



Глава Узбекистана провел встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии



ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим в Ташкент во главе представительной делегации министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, бизнеса, инвестиций, промышленности, энергетики, ТЭК, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи