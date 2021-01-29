Проведены узбекско-корейские онлайн-переговоры на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. 28 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в формате онлайн переговоры с Президентом Республики Корея Му Чжэ Ином.

Видеоконференция была организована с целью обсуждения хода реализации существующих договоренностей и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, промышленности, энергетики, ТЭК, инвестиций, инфраструктуры, транспорта и связи, сельского хозяйства, технологий, науки, образования, культуры, медицины и здравоохранения, фармацевтики, туризма, экологии и других.

По итогам саммита были подписаны Меморандум о сотрудничестве в области цифровизации в целях содействия "четвертой промышленной революции", Соглашение по реализации трехлетней программы с фондом EDCF на сумму на 1 миллиард долларов, заемные соглашения по проектам строительства современной многопрофильной клиники и проектного института – Центра химических технологий.

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