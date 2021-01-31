Глава Узбекистана провел новые кадровые перестановки

Глава Узбекистана провел новые кадровые перестановки31.01.2021 16:32
ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 29 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ряд документов, в соответствии с которыми проведен ряд кадровых перестановок в составе руководящего аппарата страны.
В частности, от должности министра физической культуры и спорта был освобожден Дилмурод Набиев, который переведен на другую работу.
На должность заместителя советника Президента Республики Узбекистан по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов вместо Улугбека Ташходжаева, переведенного на другую работу, был назначен Дониёр Кадиров, который ранее работал заместителем министра внутренних дел Республики Узбекистан по обеспечению безопасности на транспортных и туристических объектах.
Рустам Холматов был освобожден от должности хокима Ташкентской области (этот пост он занимал в 2008-2013 годах и с июня 2019), на этот пост временно назначен Даврон Хидоятов.
Новым заместителем министра инвестиций и внешней торговли стал Олимхон Рустамов.
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