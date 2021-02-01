Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 78755 инфицированных

ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 10 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 78 тысяч 755 человек. Число умерших от COVID-19 составило 621 человек. Выздоровели 77 тысяч 221 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 85-е место в мире, по смертности - 99-е.

УЗИНФОРМ