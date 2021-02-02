Ташкент посетила делегация Афганистана

ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте пребывает с визитом делегация Исламской Республики Афганистан во главе с министром иностранных дел Ханифом Атмаром и руководителем Администрации Президента этой страны Мухаммедом Шокиром Коргаром.

Сегодня делегация посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с министром Абдулазизом Камиловым, а также была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта и коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и других.



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