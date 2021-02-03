



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Пакистана



ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля прибывшая с визитом в Ташкент делегация Исламской Республики Пакистан во главе с советником премьер-министра Абдул Разакаом Давудом была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, инфраструктуры, транспорта и связи, бизнеса и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи